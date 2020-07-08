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皮膚科醫師點出「4個洗髮錯誤」　做錯頭皮狂出油，落髮跟著來

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▲▼ 皮膚科醫師點出「4個洗髮錯誤」 。（圖／Unsplash）

▲洗髮地雷別踩，小心頭皮越洗越糟！（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

明明才洗完頭，怎麼一下子就出油了？氣溫飆高，頭皮油脂分泌更加旺盛，再加上本來就屬於偏油頭皮的你，難免會有這種困擾。除了善選洗髮精，其他幾個觀念很重要，試想把頭皮當成臉部肌膚，清潔不當或過度清潔都不行。以下幾個洗髮錯誤要留意！

錯誤1

「徹底滅菌」恐使頭皮自癒系統失靈

許多人在遇到頭皮屑問題的時候，會直覺想用抗菌產品，但醫師提醒，只有在過度出油、頭皮菌叢生態失衡的時候，皮屑芽孢菌才會引發頭皮屑等問題。抗菌、抗屑產品的使用雖然短期可解決皮屑芽孢菌過度增生的問題，卻無法真正創造適合頭皮菌叢生態平衡的pH5.5弱酸皮脂環境。


▲▼ 皮膚科醫師點出「4個洗髮錯誤」 。（圖／Unsplash）

錯誤2

「強力清潔」會打亂皮脂分泌平衡

想要徹底清潔，或許會偏好採用皂鹼等除油效果較佳的成分，醫師表示皂鹼成分過分去除油脂反而會打亂皮脂正常分泌，更可能造成頭皮刺激，影響皮脂分泌與菌叢生態平衡。應選擇溫和不致敏的洗髮品，確保皮脂膜不被過分清潔。

錯誤3

「過於重視護髮」而疏於頭皮照顧

大家選擇髮品時，總會以頭髮滑順與否、香味是否宜人、光澤度等為出發點來選擇。醫師指出，部分民眾將護髮及造型品直接使用於頭皮處，但這些成分除了潛藏的刺激性，更可能導致毛囊的堵塞發炎，引發落髮危機。

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關鍵字：

洗髮, 洗髮錯誤, 皮膚科醫師, 觀念
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