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LISA剪了超夯「鎖骨短髮」！搭配4款輕盈捲度　修飾出顯嫩小臉

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最近回歸的BLACKPINK，從預告開始妝容、髮型都是話題焦點，其中成員LISA更是一口氣剪成「鎖骨短髮」，完全是韓國這一季最紅的髮型範本！

▲lisa鎖骨短髮。（圖／美人圈）

LISA這款「鎖骨短髮」幾乎沒有層次，齊平的切齊髮尾燙出外翹的弧度、非常有個性，加上招牌的一字瀏海，這種外翹的弧度髮尾有種俏皮感、非常減齡顯嫩。

▲lisa鎖骨短髮。（圖／美人圈）

髮型師整理技巧：

也分享一個髮型師居家吹整技巧，可以簡單以電棒或離子夾、往外夾出一個小弧度即可，另外也推薦幾款韓國2020大勢的短髮捲度：

短髮捲度推薦1：LOG PERM

LOG PERM是一款比較知性的髮型，從及肩鎖骨短髮、到中長髮都很推薦，非常溫柔有女人味、顯氣質，也很推薦給上班族女孩，有種知性優雅的氛圍。

短髮捲度推薦2：BESSIE PERM

這款BESSIE PERM是韓國髮型師激推的大勢捲度，髮尾的C字捲度自然、相當輕盈，非常推薦悶熱的夏天，這款BESSIE PERM捲度建議先剪出層次感、再燙捲度的話輪廓就會更加輕盈。

BESSIE PERM最推薦的就是及肩鎖骨短髮，中長髮、中短髮也很推薦，捲度輕盈有型，可以在髮尾增加份量感、又不顯得厚重。

短髮捲度推薦3：BLERY PERM

BLERY PERM是韓國很紅的一款短髮捲度，髮尾幾乎齊平、燙出厚厚的內彎捲度，顯得清純可愛，很像是學生頭般的初戀短髮範本！

這款BLERY PERM短髮因為往內包的捲度比較大、在視覺上非常修飾臉型、有顯瘦遮肉的效果！

短髮捲度推薦4：MELO PERM

短髮捲度範本、髮型師也推薦這款MELO PERM，跟名字一樣像是棉花糖般輕盈、鬆軟的捲度，在髮尾處繞出一個蓬鬆的C字弧度，層次稍微更高一點，不僅弱化臉部稜角、整個短髮變得輕盈鬆軟！

這款短髮MELO PERM在髮尾的捲度非常大，平時居家可以以圓梳吹整，捲度輕盈不厚重，對臉型也有極高的修飾度！

文／美人圈　圖／翻攝自IG@lalalalisa_m

【延伸閱讀】

韓國2020大勢「法式短髮」圖鑑！顯瘦遮肉的蓬鬆弧度燙，髮型師激推中長髮、短髮範本

韓國捲度BESSIE PERM爆紅！髮型師推薦中長髮捲度，短髮、中長髮顯小臉、顯嫩燙髮範本

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

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