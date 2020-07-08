LISA剪了超夯「鎖骨短髮」！搭配4款輕盈捲度　修飾出顯嫩小臉

最近回歸的BLACKPINK，從預告開始妝容、髮型都是話題焦點，其中成員LISA更是一口氣剪成「鎖骨短髮」，完全是韓國這一季最紅的髮型範本！
LISA這款「鎖骨短髮」幾乎沒有層次，齊平的切齊髮尾燙出外翹的弧度、非常有個性，加上招牌的一字瀏海，這種外翹的弧度髮尾有種俏皮感、非常減齡顯嫩。
髮型師整理技巧：
也分享一個髮型師居家吹整技巧，可以簡單以電棒或離子夾、往外夾出一個小弧度即可，另外也推薦幾款韓國2020大勢的短髮捲度：
短髮捲度推薦1：LOG PERM
LOG PERM是一款比較知性的髮型，從及肩鎖骨短髮、到中長髮都很推薦，非常溫柔有女人味、顯氣質，也很推薦給上班族女孩，有種知性優雅的氛圍。
短髮捲度推薦2：BESSIE PERM
這款BESSIE PERM是韓國髮型師激推的大勢捲度，髮尾的C字捲度自然、相當輕盈，非常推薦悶熱的夏天，這款BESSIE PERM捲度建議先剪出層次感、再燙捲度的話輪廓就會更加輕盈。
BESSIE PERM最推薦的就是及肩鎖骨短髮，中長髮、中短髮也很推薦，捲度輕盈有型，可以在髮尾增加份量感、又不顯得厚重。
短髮捲度推薦3：BLERY PERM
BLERY PERM是韓國很紅的一款短髮捲度，髮尾幾乎齊平、燙出厚厚的內彎捲度，顯得清純可愛，很像是學生頭般的初戀短髮範本！
這款BLERY PERM短髮因為往內包的捲度比較大、在視覺上非常修飾臉型、有顯瘦遮肉的效果！
短髮捲度推薦4：MELO PERM
短髮捲度範本、髮型師也推薦這款MELO PERM，跟名字一樣像是棉花糖般輕盈、鬆軟的捲度，在髮尾處繞出一個蓬鬆的C字弧度，層次稍微更高一點，不僅弱化臉部稜角、整個短髮變得輕盈鬆軟！
這款短髮MELO PERM在髮尾的捲度非常大，平時居家可以以圓梳吹整，捲度輕盈不厚重，對臉型也有極高的修飾度！
文／美人圈 圖／翻攝自IG@lalalalisa_m
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