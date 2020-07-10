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亮･珠寶／養珠發明127周年　識別度最高的MIKIMOTO珍珠手鍊是這款

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▲▼ MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲御木本幸吉成功養殖的第一顆半圓珍珠。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

明日（11日）是史上第一顆養殖珍珠誕生127周年的日子，再度開啟人們對發明者、同時也是珠寶品牌MIKIMOTO創始人御木本幸吉（Kokichi Mikimoto）的記憶，他於1890年代因大眾爭相補撈天然珍珠導致瀕臨面絕危機，且遇見貴人箕作佳吉博士提點養殖珍珠的可行性，於是在一次次失敗中不斷嘗試，終於在1893年7月11日拉籠上岸的母貝中，由夫人開啟發現5枚半球形珍珠，改寫了珍珠的歷史。

▲▼ MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲御木本幸吉先生發明珍珠養殖技術，被尊稱為「珍珠之王」，也是珠寶品牌MIKIMOTO的創始者。

▲▼ MIKIMOTO 。（圖／公關照）
▲養殖珍珠技術發明85周年時，畫家伊勢正義繪製「希望時分」重現1893年由御木本幸吉的夫人首次發現成功養殖出珍珠的那一刻。

養殖珍珠首重潔淨無汙染的海水，MIKIMOTO為確保母貝品質，使用「人工採苗」方式孕育2至3年的母貝，歷經切片、插核手術植入貝殼材質的珠核，還要經過長時間養生讓母貝恢復體力，才會放入海中進行養殖，除了固定掃除其表面生物或浮泥，也要隨時要注意溫度與環境的變化，例如冬季水溫低於10度得移到溫暖海域避寒，遇上颱風或紅潮來襲也須緊急應變，採收期則落在每年12月至1月。

▲▼ MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO珍珠島位於於御木本幸吉家鄉的日本三重縣鳥羽的伊勢海灣。

▲▼ MIKIMOTO 。（圖／公關照）
▲養殖珍珠最害怕的紅潮來襲。

御木本幸吉發明養殖珍珠技術，127年後的今天MIKIMOTO則致力於永續發展，與多家研究機構合作，達到與大自然和諧共生的目標。早在1933年御本木幸吉已在家鄉日本三重縣鳥羽的伊勢海灣的珍珠島設立研究中心，與日本九州大學研發「Kai-Lingual」系統掌握母貝生長與海洋環境狀態。2000年則在福岡縣玄界灘的離島相島上發現純國產天然珍珠貝的幼貝，品牌於是與九州大學與福岡縣、新宮町等攜手，於2007年開始著手日本首個利用遠洋漁場進行天然珍珠貝養殖事業，實踐零排放保護環境。

▲▼ MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO精心培育的母貝與珍珠。

▲▼ MIKIMOTO 。（圖／公關照）
▲精挑細選尺寸與光澤一致的珍珠串成頸鍊。

每一顆養珠都經過精挑細選，才能入MIKIMOTO的設計，從最新作品Logo吊墜珍珠手鍊，即可見圓潤散發美麗光澤的珍珠魅力，貴金屬或純銀打造的品牌英文字母搭配代表「O」的單顆珍珠，年輕活潑，是品牌辨識度最高的入門好優選。

▲▼ MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO新款Logo吊墜珍珠手鍊（由上至下）18K金款42,000元，18K白金款50,000元，18K粉紅金款47,000元。


 

關鍵字：

亮珠寶, MIKIMOTO, 珍珠, 養珠
fashion.net

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