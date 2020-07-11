徐睿知「撩男眼妝」讓金秀賢超害羞！6個玫瑰粉棕眼影盤畫出同款

近期熱播的韓劇《雖然是精神病但沒關係》，女主角徐睿知不僅暗黑高傲、常常一出口就撩的金秀賢整個又害羞又傻眼，現實生活中撩不到金秀賢沒關係、徐睿知撩人的「玫瑰粉棕色」眼影要學起來，清純又魅惑，完全是超強的桃花眼妝！

《雖然是精神病但沒關係》徐睿知撩男眼妝，全靠「玫瑰粉棕色」眼影

最近徐睿知的化妝師就公開了徐睿知劇中的妝容，除了飽和又氣勢的唇色之外、眼妝多以簡單的粉棕色帶出微微煙燻感，加強眼部輪廓，不僅讓眼妝更加高級、粉棕色的煙燻感也不顯髒，對於新手來說也更好駕馭！

化妝師也公開了徐睿知的眼妝單品，眼窩上先以3CE MOOD RECIPE FACE BLUSH #NUDE PEACH打底，雖然3CE這款是腮紅、但是粉質細緻，當成眼影打底色可以讓眼窩更加深邃！接著在眼尾ㄑ字部位以M.A.C的時尚焦點小眼影#MULCH加強暈染，最後以NARS的閃耀單色眼影#PATTAYA增強眼部輪廓立體感，簡單就可以完成徐睿知在劇中的撩男眼妝。

▲M.A.C 時尚焦點小眼影，NT$750、NARS 閃耀單色眼影，NT$800、3CE MOOD RECIPE FACE BLUSH，NT$530。

接著看一下徐睿知同款「玫瑰色眼影盤」，對於新手來說不用動腦想配色、更加容易上手！

《雖然是精神病但沒關係》徐睿知玫瑰色眼影盤推薦1：ETUDE 玩轉色彩十色眼彩盤 #玫瑰蜜香牛奶，NT$990

ETUDE的眼影盤粉質細緻服貼、非常好暈染，且色選齊全，絕對是眼妝新手救星！這盤#玫瑰蜜香牛奶以10款來自乾燥花卉的粉嫩色選，粉棕色調非常飽和襯膚，柔滑絲綢質地打底、暈染到重點色，怎麼搭配都不出錯！

《雖然是精神病但沒關係》徐睿知玫瑰色眼影盤推薦2：雅詩蘭黛 大人下午茶系列 玫瑰奶霜眼影盤，NT$1,800

雅詩蘭黛於全台特定櫃點打造絕美夢幻的迪士尼「My Cover奇幻世界」場景，期間更是有獨家販售的玫瑰奶霜限量眼影盤，這款玫瑰奶霜眼影盤是淡淡的柔粉色系，質地絲滑服貼、珠光非常細緻，裸粉的色調搭配棕色系眼影，瞬間完成絕美溫柔的裸棕色眼妝。

《雖然是精神病但沒關係》徐睿知玫瑰色眼影盤推薦3：PONY EFFECT 韓妞12色狂歡眼影盤 #001沙漠晚霞，NT$1,200

PONY EFFECT推出超級飽和色調的12色眼影盤，一盤收錄絲絨、珠光、金屬、亮片等4種繽紛質地，粉體極細緻，妝感如眼影霜般持久定色，其中#001沙漠晚霞以沙漠大地色系為主，搭配暖霞般的粉橙色調，可以完成既有個性感、又輕甜的眼妝。

《雖然是精神病但沒關係》徐睿知玫瑰色眼影盤推薦4：3CE 四色眼影盤 #SIDE BY SIDE，NT$750

3CE超紅的四色眼影盤選色不僅相當多、每一款配色更是絕美，手殘也可以隨意搭配不出錯！#SIDE BY SIDE是很嫩的玫瑰粉棕色調，搭配細緻的珠光質地、飽和服貼，眼妝不僅超撩、還有超美的深邃感。

《雖然是精神病但沒關係》徐睿知玫瑰色眼影盤推薦5：CLIO 璀璨星沙十色眼影盤 #06香檳柔粉，NT$790

CLIO十色眼影盤也是討論度很高，一整盤每色都超美、零廢色，其中#06香檳柔粉含有霧面、珠光、亮片等多種不同質地，粉棕色調非常溫柔，顯色度適中、新手也不擔心下手過重！

文／美人圈 圖／翻攝自tvN《雖然是精神病但沒關係》、3CE、PONY EFFECT、eveandboy、雅詩蘭黛、ETUDE、IG@esteelauderth、@clio_official

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