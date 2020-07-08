趙薇搶下 FENDI 大中華區代言人！甜笑翹腳難擋一線女星氣場

記者鮑璿安 ／台北報導

義大利精品FENDI宣佈44歲大陸女星趙薇升格大中華區代言人，在官宣形象照中，趙薇換上California Sky 系列西裝，翹著腿大展女星氣場。然而能如此霸氣是有原因的，趙薇是繼王嘉爾擔任形象大使、許魏洲拿下大中華區Peekaboo代言人之後，成為品牌首位「全線」代言。

▲FENDI 正式宣布由趙薇擔任品牌大中華區代言人。（圖／翻攝自趙薇微博、品牌提供）

FENDI正式宣布由趙薇擔任品牌大中華區代言人，眾人因《還珠格格》而熟知趙薇，此外她還身兼導演、監製等角色，其執導的首部電影《致我們終將逝去的青春》取得7.26億元人民幣（約30億台幣）的票房成績。因此FENDI相中趙薇，除了優秀形象和帶貨能力，更因為能夠代表女性力量。據悉，她更是品牌首位全線代言，與王嘉爾出任形象大使、許魏洲「大中華區Peekaboo代言人」的身份不同。

▲趙薇先前就多次穿著FENDI單品， 演繹California Sky 系列獲得網友大讚。（圖／翻攝自趙薇微博、品牌提供）

事實上趙薇與FENDI的合作早已埋下伏筆，日前她就曾穿著品牌服飾登上雜誌封面，復古摩登的造型頗獲好評，也引發外界揣測是否有新身份，果真坐實消息。在官宣成為大中華區代言人後，品牌也連帶曝光了趙薇最新形象照，畫面中她換上品牌與視覺藝術家Joshua Vides聯手打造的California Sky 系列西裝，鮮明俐落的麥克筆筆觸描繪衣著輪廓，全身黑白色系簡潔卻絲毫不顯枯燥，趙薇更霸氣翹著腿大展氣場，引發網友直呼：「趙薇太美了」、「期待合作」、「大中華區代言人超威。」

▲內衣品牌維多利亞的秘密請到楊冪擔任大中華區代言人；許光漢也搶下CALVIN KLEIN JEANS 。（圖／品牌提供）

回顧近期摘下品牌代言的藝人包括，內衣品牌維多利亞的秘密（Victorias Secret）請到演員周冬雨以及楊冪擔任大中華區代言人，是維密首度捨棄超模身份而選擇明星代言。另外，出演《想見你》紅透半邊天的許光漢也接下CALVIN KLEIN JEANS大中華區代言人，高人氣不容小覷。