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夯包輩出的The Marc Jacobs台灣首登場　「史努比」後背包只有這裡賣！

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▲The Marc Jacobs專賣店。（圖／品牌提供）

▲The Marc Jacobs於台北101開設台灣首間專賣店。

記者王則絲／台北報導　圖／品牌提供、翻攝自IG@marcjacobs

MARC JACOBS自從於2019年推出了全新商品線「The Marc Jacobs」後，已祭出不少好設計，像是療癒「枕頭包」便在短期內爆紅。然而近日終於在台北101開設了台灣首間「The Marc Jacobs」專賣店，除了販售先前曾為大家介紹過的「蛋糕」系列，更於新店面推出獨賣包款——史努比塗鴉後背包！

▲The Marc Jacobs專賣店。（圖／品牌提供）

 ▲ THE MARC JACOBS也有推出今年非常流行的「枕頭包」款式。

「The Marc Jacobs」為MARC JACOBS在2019時推出的年輕風格支線，在每個季節中結合不同的主題性，設計師Marc Jacobs表示，不同於那些擁有既定組合的「系列」，這個支線的產品更像是一個「獨立單品」，「可以用你自己的風格搭配，穿出獨特的個人魅力，而不是呈現完整的時裝秀上的造型。」強調利用單品彰顯個人特色與品味。

▲The Marc Jacobs專賣店。（圖／品牌提供）

「THE TOTE BAG」也是此系列中大受歡迎的包款之一，簡約的方型大容量設計，選用了耐髒、耐重的厚實帆布材質，並簡單明瞭的印上「THE TOTE BAG」字樣，有大、小兩種尺寸可挑選，像這種不需多加思考就能隨興搭配，什麼物品都裝得下的托特包，最適合生活忙碌、東西很多的都市上班族。

▲The Marc Jacobs專賣店。（圖／品牌提供）

▲The Marc Jacobs專賣店。（圖／品牌提供）

▲The Tote Bag（小）NT＄8,990、（大）NT＄9,990。

素色款式的顏色已十分多樣，再加上擬真蛋糕圖案的「蛋糕派對THE TOTE BAG」，以及滿版史努比「花生家族THE TOTE BAG」，存心讓人選擇困難症發作。

▲The Marc Jacobs專賣店。（圖／品牌提供）

▲蛋糕派對The Tote Bag，NT＄12,900。

▲The Marc Jacobs專賣店。（圖／品牌提供）

▲The Marc Jacobs 史努比主題塗鴉The Tote Bag，NT＄12,900。

「The Marc Jacobs」專賣店以販售「The」系列主題性包款、配件為主，為慶祝首間專賣店開幕，特別推出「Peanuts史努比家族塗鴉後背包」，在輕巧耐用的尼龍材質包面上印滿了所有史努比中的人物角色，可愛度破表！另外，在店中也能找到其他早秋「Peanuts家族」系列包款。

▲The Marc Jacobs專賣店。（圖／品牌提供）

▲101專賣店獨賣款，The Marc Jacobs 史努比主題塗鴉後背包，NT＄12,900。

說到史努比，包袋品牌KINAZ也在今年推出了一系列史努比聯名包款，於第一波釋出的「1+1果凍包」近期又增加了全新的顏色——冰奶霜白和蜂蜜奶黃色，其中奶黃色當配上點點透明外層，看起就像是「珍珠奶茶」一樣，是不是超可愛呢？

▲kinaz。（圖／品牌提供）

►Marc Jacobs把奶油擠在包包上！全新「蛋糕」系列可愛到想咬一口

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關鍵字：

Marc Jacobs, the marc jacobs, 101, 專賣店, 史努比, tote bag, 托特包, 獨賣
fashion.net

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