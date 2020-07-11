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2020春夏「黑褐髮色」大勢回歸　Lisa埃及豔后頭、Jennie瀏海染引領潮流

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BLACKPINK強勢回歸！全新造型更是吹起一陣超強潮流，不僅剪了俐落短髮、染上極致黑髮的Lisa帥到不行，Jennie 的瀏海染髮也帶起一陣挑染髮趨勢～究竟這個春夏有哪些酷又帥的髮色絕對不能錯過，和編輯一起往下看髮型師詳解「2020趨勢黑髮圖鑑」就對了！

▲blackpink新髮型。（圖／美人圈）

＃單色染髮

韓國髮型師解釋，近幾年黑褐髮色是大大回歸！不僅韓妞們紛紛染回深髮色，許多藝人也愛上黑褐髮色，或是以黑髮色為底來做各式各樣大膽的挑染髮變化，以此展現獨一無二的時髦態度。單色染髮不僅不挑人好駕馭、顯白能力強之外，也幾乎沒有過渡期布丁頭的問題，很推薦學生、上班族嘗試！

髮色推薦1：墨黑色

有行走髮型書之稱的Lisa，這回不僅換上俐落又性感的鎖骨短髮，更染了烏黑亮澤的墨色黑髮，整個人氣場爆棚，讓人直呼是滿頻的美！

髮型師解釋，黑髮色絕對是最適合東方人的髮色！黑髮可以讓我們的皮膚看起來更白皙、有透明感，同時散發著滿滿神秘感與女人味～

▲blackpink新髮型。（圖／美人圈）

只不過我們的原生髮色通常會帶些咖啡調，因此還是要透過染黑的步驟，來讓髮絲變成真正的黑色。

▲blackpink新髮型。（圖／美人圈）

髮色推薦2：黑茶色

黑茶色的黑就沒有那般純正，交織上幾分灰褐色，因此整個人看起來會較為輕盈活潑，髮絲沒有那麼沉重，很適合作為成熟面相或方臉女生的顯嫩髮色。

而今年霧感髮絲仍是趨勢，髮型師建議可以將頭髮做出薄紗般的柔霧感，整個造型看起來會更增添幾分仙氣，像是自帶美肌濾鏡～

髮色推薦3：重烘焙色

重烘焙髮色經典不敗，同樣是在我們的原生黑髮上做變化，但多調和上一些紅土調，因此給人更多軟萌感、溫柔氣質韻味。

此外，我們也可以透過調整不同濃度的紅感，來呈現不同的造型氛圍，好比說焦糖色、橘紅感多一點，看起來就像是小鹿斑比那般軟嫩、少女感；如果想要成熟一點的風格，可以把烘焙感加重，整體上會更知性、有女人味。

＃挑染髮

除了以上3款韓妞近期點名率超高的黑褐髮色範本，髮型師也為大家介紹近期爆火紅的幾款挑染髮款式，一起看看吧！

髮色推薦4：瀏海染

被Jennie 帶火的瀏海染，在韓國討論度大引爆！拼接的染髮造型實在太獨特，只在髮際線、瀏海範圍處做顯眼的金色染髮，爾後銜接墨黑髮色，一登場就搶下全場眼球，氣勢爆棚！

▲blackpink新髮型。（圖／美人圈）

瀏海染其實也不侷限中分的瀏海造型唷！娃娃齊劉海也別具韻味，搭配上一點手刷染的線條和血感梅子色唇膏，整個人散發著幾分神秘、厭世冷清感，超時髦有個性！


髮色推薦5：裙擺染

裙擺染在日本、韓國都非常有討論度，染完秒變時髦精！髮型關鍵在於耳朵以下、頭髮尾端的染上大膽的拼接顏色，且越浮誇越好看，好比說像是迪麗熱巴這樣用黑、金搭配，就是滿分的時髦豔麗！

▲blackpink新髮型。（圖／美人圈）

紅色、紫色甚至綠色，都是日妞裙擺染的常見色～這樣的染髮技巧最大的優點在於，可以盡情地嘗試大膽髮色，但不用擔心不好駕馭，或顯皮膚蠟黃。

▲blackpink新髮型。（圖／美人圈）

髮色推薦6：耳圈染

最後，則是在風靡日妞的耳圈染！染髮範圍僅耳朵之後、髮層內裡，日常放下頭髮時其實很低調，但綁起馬尾又非常有個性特色，也是編輯這一季最喜歡的小心機髮型了！

▲blackpink新髮型。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自IG@lalalalisa_m、@blackpinkofficial

【延伸閱讀】

挑染髮熱度回歸！2020日韓爆紅染髮圖鑑，裙擺染、線條染仙氣爆棚，手刷染時髦滿分！

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。 

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