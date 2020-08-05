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輕混血感的「泰妝」妳試過沒！又辣又甜最適合亞洲女孩　野生眉是關鍵

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記者蕭亭瑀 / 台北報導

不知道大家有沒有發現，近期除了日韓妝以外，泰式妝容也漸漸成為了新趨勢！如果覺得日常妝無聊，想改變妝容又不敢嘗試歐美妝的女孩們可以嘗試「熱辣甜」的泰妝。

泰妝主要追求的是立體的輪廓和俐落的線條，而被譽為最適合亞洲人的輕混血妝容，因為泰妝不但擁有了歐美妝的野性美，同時也保留了東亞妝的自然甜美感，這種妝感有異域風情，還可鹽可甜。 

泰妝最要求的就是乾淨的底妝，還有它的靈魂──野生眉。由於泰國很多混血美女，一般女生的眉毛也比較濃密，所以毛流感一定要重，除了要依據臉型勾勒出適合的眉型外，要記得一定要遵循眉頭淺然後有雜亂感、眉尾深且填滿的原則，可以嘗試使用睫毛膏幫眉毛打底，或是直接畫完眉毛後用睫毛膏加強眉部的濃密感。

由於精髓在於眉眼，所以眼妝的部分也很有技巧。睫毛和眉毛一樣必須看起來濃密，可以選擇前短後長的假睫毛讓眼睛看起來更撫媚，眼線可以細細的，根據眼型或是輕輕勾勒眼尾即可。

▲圖片來源／小紅書@___kiraaa

▲眉、眼，都是泰妝的重點。（圖／小紅書@___kiraaa）

Tips：有一個很特別的放大眼妝術，是在上完下睫毛的睫毛膏時，用小鑷子將兩根、兩根睫毛夾在一起，創造出大眼娃娃的效果。

眼妝的部分，泰妝會使用啞光效果的眼影畫出深邃眼窩，顏色通常以大地色或是南瓜色等暖色調，同時可以連接到山根和眉骨下方的修容，盡量避免使用帶有珠光或是有亮片的眼影，只有在眼角的位置要打上一點點的高光來提亮整個眼周，讓眼睛看起來更炯炯有神。 

輕混血的妝容一定少不了最重要的修容了，泰妝的修容效仿歐美妝，有別於日韓妝容，會使用到比較多也比較深的修容，山根處、臉頰、鼻頭下方、下巴兩側都是不可或缺的重要特點，讓你可以不動刀就有外國人的深邃五官。

有了修容就少不了高光去完整整個混血妝容，泰妝喜歡用水光感重的高光，最常見的色號就是香檳色，百搭也適合膚色偏黃或暗的女生，腮紅可以打重一點，橘色系的腮紅會讓你看起來更有夏天的異域風情。

▲ 圖片來源／IG @lalalalisa_m

▲LISA的妝感很吸睛。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

最後可以選擇裸色、豆沙色的唇膏當最後的點綴，由於泰妝著重於凸顯眉眼的銳度，所以口紅的顏色要避免選擇太豔紅的顏色，才不會讓整個妝容失去了重點。

Tips：如果想增加混血感 可以戴上一副淺棕色的美瞳

也因為泰妝可鹽、可甜，所以適合所有女孩找到適合自己的那一款妝容，可以走御姐野性小貓咪風，也可以走甜辣小可愛的風格。只要記得以上幾個泰妝重點再加以修改，就可以讓自己這個夏天有不一樣的風味！

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關鍵字：

泰妝, 泰式妝容
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