徐睿知同款唇膏特搜！甜裸漸層、霸氣朱紅8個色號公開

韓劇《雖然是精神病但沒關係》熱播，女主角徐睿知暗黑高傲、一出口就撩的金秀賢整個又害羞又傻眼，超特別的人設讓徐睿知人氣飆升，劇中妝容也成為話題，除了撩人的魅惑粉棕色眼影之外，徐睿知的化妝師也公開的劇中的唇膏色號，想找同款的人可以先筆記啦！

徐睿知的專屬化妝師特別說，因為徐睿知在劇中本來眼妝就比較濃，唇色一般都會以裸色調去做搭配，另外唇彩部分通常都會以兩支來疊擦，畫出自然的裸色漸層唇，下面就看一下徐睿知在劇中使用的唇膏色號！

徐睿知唇膏1：NARS 絲絨迷霧唇筆 #GET OFF，NT$950

徐睿知在劇中使用的唇色多以裸色調為主，這支NARS唇筆就是其中一款，天鵝絨般的霧面質感非常飽和，#GET OFF是很輕的粉裸色，化妝師說他會以這支先描繪唇周，讓後續的漸層感更加明顯。

徐睿知唇膏2：moonshot 蜂蜜絲絨唇膏 #902，約NT$525

另一款搭配的漸層唇色就是這款moonshot絲絨唇膏，#902是很珊瑚調的裸色，跟NARS搭配起來既霸氣、又有溫柔女人味。

徐睿知唇膏3：M.A.C 絨光豐盈唇膏 #PEACHSTOCK，NT$770

徐睿知的「甜裸漸層」唇膏還有這款M.A.C絨光豐盈唇膏，奶油質地非常絲滑，可以完成輕盈服貼的緞面妝感，#PEACHSTOCK是偏奶油米黃的桃色，是一款偏粉色調的裸唇，沒有病氣、可以偷偷增加氣色。

徐睿知唇膏4：PUPA I'M MATT 絲絨霧感唇膏 #30 MYSTERY ROSE，NT$750

一款較明顯色調的唇膏，就是義大利品牌PUPA的霧感唇膏，飽和的霧面質地如天鵝絨般、相當性感霸氣，#30 MYSTERY ROSE是很正的乾燥玫瑰色，不僅顯白、還有滿滿溫柔感。

徐睿知唇膏5：愛馬仕Hermès Rouge Hermès唇膏 #64ROUGE CASAQUE 狂熱朱紅調，NT$2,250

徐睿知在《雖然是精神病但沒關係》中擦得唯一一支紅唇就是愛馬仕的首款唇膏，這款#64ROUGE CASAQUE是漂亮的絲絨霧面妝感，質地絲滑、上唇如奶油般飽和顯色，色調是絕美有氣勢的朱紅，相當顯白襯膚。

另外也特搜幾款徐睿知之前拍畫報時使用的唇膏色號：

徐睿知唇膏6：M.A.C 色誘翹唇釉 #BANG BANG BABY，NT$1,000

這款畫報唇妝一樣是雙色的漸層，化妝師公開唇膏色號、其中一款M.A.C這款唇釉，萃取滿滿植物保養精萃，一抹潤澤、嘟翹，雙唇有感豐盈，#BANG BANG BABY是鮭魚粉的色調、絕美顯嫩。

徐睿知唇膏7：YSL 奢華緞面水光染唇釉 #609 水波珊情，NT$1,300

另一款漸層唇彩則是YSL的水光染唇釉，含40%高濃度護唇精萃及顯色粒子，輕抹即賦予唇瓣飽和色澤、打造水嫩欲滴的Q彈美唇，#609 水波珊情是亮麗的珊瑚紅色調，用這款畫在唇內側、非常顯白。

徐睿知唇膏8：BOBBI BROWN 迷戀輕吻唇膏，NT$1,050

徐睿知之前也跟韓國BOBBI BROWN合作過畫報，分別使用4款不同唇色，包含活潑的西瓜紅#WATERMELON、亮麗的珊瑚橘#MOLLY WOW、沉靜的珊瑚裸#CABANA、及有氣勢的暗紅色#RUBY，搭配不同妝容演繹不同風格。

徐睿知畫報色1：BOBBI BROWN 迷戀輕吻唇膏 #WATERMELON 陽光寶貝



徐睿知畫報色2：BOBBI BROWN 迷戀輕吻唇膏 #MOLLY WOW 莫莉WOW



徐睿知畫報色3：BOBBI BROWN 迷戀輕吻唇膏 #CABANA 怦然心動



徐睿知畫報色4：BOBBI BROWN 迷戀輕吻唇膏 #RUBY 傾國傾城



文／美人圈 圖／翻攝自tvN《雖然是精神病但沒關係》、Hermès、BOBBI BROWN KOREA、goldmedalist、YSL、PUPA、M.A.C、moonshot、NARS

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