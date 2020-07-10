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丸子頭是大忌！夏季「4種髮型」超危險，小心頭臭找上門

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▲▼ 夏季「4種髮型」超危險，小心頭臭找上門 。（圖／品牌提供）

▲夏季戴帽子會悶著頭皮，隱藏出油、頭臭危機。（圖／翻攝自IG/nozomisasaki_official）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

連續的高溫，正式宣布酷夏已經到來，炎熱天氣大街上的女生紛紛綁起頭髮，或是戴上帽子幫助遮陽降溫，但出油出汗又長時間悶著，很容易滋生細菌，悶熱環境使油酸溶解，一脫帽就讓頭臭味撲鼻而來超尷尬！

除了清潔頭髮習慣不佳，許多女生常見的髮型其實也會讓頭皮問題雪上加霜。如果沒有天天洗頭，外出隨手綁個慵懶丸子頭，又或是擔心頭髮沒型，戴上帽子增加造型感，其實這些都是頭皮危機訊號，長時間摀著反而會讓頭皮更沒辦法好好呼吸。

也有些女生在出席派對或正式場合時，喜歡用俐落的西裝油頭展現個性，但大量的造型品，也容易造成頭皮刺激。醫師指出其實連浪漫蓬鬆捲髮潛藏風險。

大部分女生為了維持頭髮的蓬鬆感跟捲度，會習慣使用蓬蓬粉、造型幕斯等產品，殊不知這些讓髮型加分的小道具，都可能增加頭皮的負擔，增加頭皮不適的機會。

除了避開以上錯誤造型習慣，做好頭皮根本清潔後，生活中也有許多潛藏細菌的地方要避免，像是需要定期更換枕頭套、避免和他人共用梳子、安全帽等與頭皮接觸東西，這樣才能全方位達到防護目標。

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關鍵字：

髮型, 夏季, 頭油, 頭臭
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