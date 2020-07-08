日本人氣「貓咪吐司」將登台！軟萌圓臉、100%純鮮乳入口超香濃

▲ 日本超人氣NEKO NEKO SHOKUPAN 「貓咪吐司」即將在9月份來台快閃。（圖／翻攝自產品官網）

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先前掀起熱議的日本「貓咪吐司」，因為讓乏味的吐司擁有軟萌貓耳朵形狀，進而引發眾多貓奴搶購。現在好消息來了，總店「ねこねこ食パン NEKO NEKO SHOKUPAN」將在9月份來台快閃，粉絲們免飛出國也能吃到最正宗的貓咪吐司了！

▲ 以加菲貓為靈感打造的貓咪生吐司，100%牛奶且不加一滴水，引發日本粉絲搶購。（圖／翻攝自產品官網）

ねこねこ食パン NEKO NEKO SHOKUPAN最早以加菲貓為靈感打造「貓咪吐司」，可愛還原了貓咪的臉蛋造型，包括尖尖的小耳朵以及肥臉都惟妙惟肖，光是看到輪廓就相當討喜。不光如此，貓咪吐司也提供多種口味，像是甜而不膩的巧克力、香濃起司以及招牌紅豆味，針對不同味蕾需求都能找到最愛的一款。就連製作過程也是相當講究，100%牛奶且不加一滴水，保持原料最純正的口味，切開就能看到吐司天然色澤，視覺味覺都是療癒享受。

這也難怪貓咪吐司首間創始店在關西引發轟動，順利在去年（2019）進軍東京，熱度持續到今日依舊不減。現在也宣告將於9月份來台快閃，目前還在準備階段，時間以及販售地點尚未公佈。

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等不及貓咪吐司來台的民眾，也可以選擇大阪生吐司專賣店「嵜本」，日前在台設立品牌第一家海外店，因為生吐司食用方便，無需添加醬料就很好吃，吸引粉絲二訪、三訪。或是早就來台的Trees-Bread，誕生自日本鳥取縣，利用北海道小麥低溫發酵，吃得到濃厚吐司香氣，也可見生吐司魅力無法擋。

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