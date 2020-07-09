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徐睿知霸氣穿搭引發話題！搜出長鏈耳環、奶白馬鞍包5大同款

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因為《雖然是精神病但沒關係》而爆紅的徐睿知，在劇中的霸氣穿搭不只風靡全網，更是被扒出許多同款！以下盤點徐睿知在劇中的穿搭，從小眾設計師包款到瘦臉效果超好的長鏈耳環、大墨鏡都有，一起來看徐睿知的穿搭TIPS～

▲徐睿知同款包包和墨鏡。（圖／美人圈）

徐睿知同款飾品1：HYÈRES LOR ‎Noah's silver link earrings ₩288,000，約NT$7050

▲徐睿知同款包包和墨鏡。（圖／美人圈）

第一款就是最近很常在韓劇中出現的飾品品牌，所以他們家的飾品風格多偏向法國南部地中海極簡風，不只搭起來很有氣場，俐落、大氣的設計更是穿搭上幫助瘦臉的最好方法～尤其徐睿知配戴的這款耳環，以雙迴紋設計搭配而成，能拉長臉型效果超好！

徐睿知同款包：JOY GRYSON Margot 小號斜挎包 ₩358,000，約NT$8770

▲徐睿知同款包包和墨鏡。（圖／美人圈）

JOY GRYSON是紐約小眾包包品牌，品牌設計師更是擔任過COACH、Marc Jacobs等品牌的設計師，所以他們家的包款不只很能跟上流行，重點是百搭又實用～徐睿知提的這款馬鞍包更是適合想要入手設計師品牌包款的小資女！

徐睿知同款飾品2：MANI E PIEDI Falling Rain Earring ₩118,000，約NT$2890

▲徐睿知同款包包和墨鏡。（圖／美人圈）

MANI E PIEDI這款雨滴形耳環一樣是偏長的垂墜型，因此瘦臉效果也超好！如果想要拉長臉型，但不想要飾品太浮誇的女孩，選擇類似的款式絕對不會錯～MANI E PIEDI家的飾品普遍親民，有些款式甚至1000元有找，而且材質也很不錯，飾品控一定要收！

徐睿知同款太陽眼鏡1：HONGHOL ETOILE HAF2003-BKSG3 ₩285,000，約NT.6980

▲徐睿知同款包包和墨鏡。（圖／美人圈）

韓國品牌HONGHOL的這款貓眼太陽眼鏡完全展現徐睿知的霸氣氣場！大大的墨鏡縮小臉部比例，讓臉看起來更小，上揚的貓眼設計和眼鏡邊框的玳瑁花紋，更是讓這款深色墨鏡不會過於沈重！

徐睿知同款太陽眼鏡2：PROJEKT PRODUKT SC7，NT$8880

▲徐睿知同款包包和墨鏡。（圖／美人圈）

PROJEKT PRODUKT是韓國人氣眼鏡品牌，不只受到許多韓星青睞，也很常在韓劇中看到它的身影！這款太陽眼鏡偏向蝴蝶形鏡框，不只能夠很好的修飾臉型，圓弧形的邊角也能夠柔和臉部線條，搭配大大的鏡框，讓徐睿知霸氣而帶點溫柔女人味！想要修飾臉型，選這類型的墨鏡就對了～

文／美人圈　圖／翻攝自：tvN《雖然是精神病但沒關係》、PROJEKT PRODUKT、HONGHOL、MANI E PIEDI、HYÈRES LOR、JOY GRYSON

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。 

關鍵字：

徐睿知, 雖然是精神病但沒關係, 包包, 墨鏡, 皮包, 耳環, 飾品, 穿搭
fashion.net

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