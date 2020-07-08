終於等到！Tiffany＆Co.推出天空藍「紙袋包」夢幻配色好勸敗

編輯／Ann

Tiffany＆Co. 一抹亮眼天空藍是女人的夢幻色系，近期品牌更以旗下購物紙袋為創作靈感，推出一系列小牛皮革包，不僅在中央印製上簡潔的品牌Logo，俐落輪廓和外型更是命中少女芳心，難怪剛在官網開賣就引發熱議，「必須收藏」、「絕美」。

▲Tiffany＆Co. 以購物袋為靈感打造天空藍包款引起網友熱議 。（圖／翻攝自品牌官網）

隨著各大精品推出宛如購物袋的包款已成熱潮，Tiffany＆Co. 則是運用經典天空藍色系打造絕美皮革包，此次 Tote 手袋系列分別提供較大的托特購物袋款式，以及可以充當肩背包的小提袋，從外觀上來看，最大亮點就屬天空藍包身之下，運用簡約字體在中央書寫品牌Logo，低調之餘增添收藏價值。

▲ Tote 小牛皮手袋系列，約台幣NT$39,735（大）；NT$28,697（小）。（圖／翻攝自品牌官網）

尺寸則有15 x 11 x 7 吋和7 x 8.5 x 4 吋，皆賦予其細長肩帶，滿足手拿、肩背雙重需求，當然在購物袋的基礎上容量十分很充裕，實用性能不可小覷。材質上再注入精緻小牛皮，柔軟且紋理細膩，磁吸設計方便拿取，順勢成為女人的夢幻單品。目前 Tote 手袋系列僅在官網販售，尚未來台開賣。

▲FENDI 巨型包以及巴黎世家（BALENCIAGA）手機包都與紙袋相似。（圖／品牌提供）

提到購物袋，一定不能少了FENDI 日前在米蘭秋冬大秀上的巨型包款，由米色購物袋與微小的吊飾形成反差萌，模特兒上身之後幾乎遮住了整個身體，可見時尚界對於極端尺寸的癡迷。或是巴黎世家（BALENCIAGA）獨樹一格的手機包，也是宛如被縮小燈照到一般，像紙袋又像購物袋，展現多樣化審美。