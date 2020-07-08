文青們開喝！「藍瓶咖啡」出啤酒　清爽果香好夏天，超美玻璃瓶一定要留

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@bluebottlejapan

藍瓶咖啡（Blue Bottle Coffee）有「咖啡界的Apple」之稱，也是許多人出國必朝聖的名店，最近日本的藍瓶咖啡不只咖啡，居然還賣起啤酒了！使用咖啡豆釀造的淡啤酒，帶有淡淡咖啡味和水果香，夏天來一杯沁涼又暢快，身為咖啡控和酒鬼，是不是心癢很想喝？

在 Instagram 查看這則貼文 Blue Bottle Coffee Japan（@bluebottlejapan）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 17 日 下午 6:38 張貼

日本的藍瓶咖啡這次特別和日本啤酒廠商「伊勢角屋麥酒」合作，研發出一款有咖啡味的淡啤酒（Blue Bottle Pale Ale），使用藍瓶咖啡的Three Africas咖啡豆，加入啤酒中一起釀造，咖啡豆本身的柑橘果香和啤酒的苦味完美結合，混合出這款特別的淡啤酒，炎熱夏天喝起來特別消暑。

在 Instagram 查看這則貼文 Blue Bottle Coffee Japan（@bluebottlejapan）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 26 日 上午 2:47 張貼

藍瓶咖啡的淡啤酒維持一貫的簡約、質感包裝，瓶裝版本喝完還能把可愛的啤酒瓶留下來，很值得收藏，一罐售價850日圓不含稅（約台幣232元），另外還有杯裝版本，一杯售價750日圓不含稅（約台幣205元）。6月18日已經在日本各地分店開賣。

在 Instagram 查看這則貼文 Takayasu Izumi（@takayasu.izumi）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 28 日 下午 10:05 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Yoshitake Fujimori（@yoshi701202）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 10 日 下午 11:33 張貼

除了咖啡結合啤酒，位於日本淺草的冰淇淋店SAKEICE，則是把日本酒結合冰淇淋，嚴選多款有名的日本酒，製作出酒精度數4%的冰淇淋，在冰品中吃到濃郁的日本酒香氣，當然除了酒口味，還是有草莓、抹茶等無酒精口味，讓大人、小孩都能享用，冰淇淋一球售價500日圓不含稅（約台幣137元）。

在 Instagram 查看這則貼文 SAKEICE（@sakeice_japan）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 19 日 上午 4:44 張貼



在 Instagram 查看這則貼文 SAKEICE（@sakeice_japan）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 14 日 上午 2:00 張貼

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