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文青們開喝！「藍瓶咖啡」出啤酒　清爽果香好夏天，超美玻璃瓶一定要留

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@bluebottlejapan

藍瓶咖啡（Blue Bottle Coffee）有「咖啡界的Apple」之稱，也是許多人出國必朝聖的名店，最近日本的藍瓶咖啡不只咖啡，居然還賣起啤酒了！使用咖啡豆釀造的淡啤酒，帶有淡淡咖啡味和水果香，夏天來一杯沁涼又暢快，身為咖啡控和酒鬼，是不是心癢很想喝？

日本的藍瓶咖啡這次特別和日本啤酒廠商「伊勢角屋麥酒」合作，研發出一款有咖啡味的淡啤酒（Blue Bottle Pale Ale），使用藍瓶咖啡的Three Africas咖啡豆，加入啤酒中一起釀造，咖啡豆本身的柑橘果香和啤酒的苦味完美結合，混合出這款特別的淡啤酒，炎熱夏天喝起來特別消暑。

藍瓶咖啡的淡啤酒維持一貫的簡約、質感包裝，瓶裝版本喝完還能把可愛的啤酒瓶留下來，很值得收藏，一罐售價850日圓不含稅（約台幣232元），另外還有杯裝版本，一杯售價750日圓不含稅（約台幣205元）。6月18日已經在日本各地分店開賣。

除了咖啡結合啤酒，位於日本淺草的冰淇淋店SAKEICE，則是把日本酒結合冰淇淋，嚴選多款有名的日本酒，製作出酒精度數4%的冰淇淋，在冰品中吃到濃郁的日本酒香氣，當然除了酒口味，還是有草莓、抹茶等無酒精口味，讓大人、小孩都能享用，冰淇淋一球售價500日圓不含稅（約台幣137元）。


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★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

BLUEBOTTLE, 藍瓶, 日本, 咖啡, 啤酒
fashion.net

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