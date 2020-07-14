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水象星座七月愛情運勢！天蠍與同事可能變床伴

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木星、土星、冥王星合相在魔羯，是這一整年大家關注的星象，6月底木星冥王星再次合相，加上這次的水星逆行在巨蟹，持續到7月11日，巨蟹和摩羯呈現180度的對衝相，以愛情關係的角度來看，代表著過去所壓抑的問題浮現檯面，秘密無法再被隱藏，關係不能只以感覺衡量，需務實的建立，老舊行不通的相處模式，因某些狀況發生而瓦解，但這也是一個重要的過程來讓關係開始提升。

請參考自己或對方的上升和金星，也可把太陽和月亮列入參考。

巨蟹座
面臨考驗耐心以對

巨蟹座進入這個7月，有許多要面對的課題，有的巨蟹發現自己內心在伴侶關係之間，其實一直承受某些壓力，但這是說不出口的，因為自己本身的個性，太容易去滿足對方的需要，以及照顧對方的心情，而當妳感受到這些時，很容易陷入與自己的矛盾和掙扎，加上這個月的水星逆行，讓妳更想表達，但卻詞不達意。

單身巨蟹對於關係目前處於多疑、不信任的心理狀態，加上之前有的巨蟹遇到似乎有機會，但卻無疾而終的狀況，讓妳現在遲遲未能敞開心，去迎接新的情感，但要注意這樣的心態，卻有可能以暗戀或地下戀情，一種讓妳不用付出太多的情感方式來進行，這樣的巨蟹會讓自己對愛情，更沒自信。

天蠍座
工作或朋友圈遇見吸引力很強的人

單身天蠍很有可能因為工作或是朋友社交圈的關係，而遇見對妳來說很有吸引力的對象，有的天蠍遇到這樣的人，不小心會發展成床伴的關係，但無法真的進入正式交往，而有的天蠍非常講究一種感覺或類型，但卻遇到與自己喜歡類型完全不同的對象，彼此反而來電。

天蠍在伴侶關係中，開始要調整不同的相處模式了，妳可能發現自己的溝通或某些言語，很容易打擊到對方的信心，或是因兩人相處上妳過度堅持一些感受，反而變成一種太自我的狀態，有時妳在事情的角度確實很精準，但犀利的說出口，卻造成不必要的磨擦，溝通是需要提升的。

雙魚座
離開負面的人際圈

有的雙魚在這段時間會更強烈感受到某些人際圈有些負面的影響，但溫和的妳並不想破壞關係，也不希望自己變成那個很奇怪的人，而遲遲沒有為自己改變或調整，但在7月這樣情況會變得非常強烈，而讓妳不得不先暫時離開某些朋友或社交圈，讓自己清淨一些，因此對於桃花是否到來，也較沒心思。

雙魚在伴侶關係中，最近有種被挑剔、或是感到什麼事都容易被否定的狀況，但其實伴侶也有相同的感受，妳們相處上，有太多的想法，希望彼此都可以成為自己認為要的樣子，但其實這是不可能的，當妳願意去接受伴侶原本的個性時，妳們反而會變得很互補，並有種歸屬感產生。

文／柯夢波丹　圖／COSMO

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 星座, 運勢, 天蠍, 巨蟹, 雙魚
fashion.net

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