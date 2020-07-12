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精品「經典款」大換血！Chanel 19、Fendi Bucket　這12款新包你必須認識

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對於第一次購入精品包的人，一定都會找最不容易退流行的經典款下手，但隨著時間的推移以及設計師的大搬風，除了大家耳熟能詳的包款外，各品牌也都推出了新的經典款，這些包款從初次問世至今，不管從尺寸大小或是樣式的延伸變化，都發展出屬於自己的家族系列，儂編在這裡為大家整理 12 的品牌的新經典款，讓妳在買包時不失手！

Chanel 19

▲▼經典款大換血！從Chanel、Fendi、Burberry到Loewe，這12款「新經典」你還不認識嗎？（圖／Bella儂儂提供）

Chanel 是女人一輩子的夢想，除了我們熟知的 2.55、Boy 及 流浪包等包款外，在 2019 年首次問世的 Chanel 19 在不到一年的時間就成了品牌的新經典，這款包除了在外型上融合品牌別具特色的設計元素外，它還是已故前設計師卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）及新接任設計總監維吉妮維婭（Virginie Viard）共同設計的全新包款，這種傳承的意義加上該包款多元的包型變化，讓該包款已經成為許多人購入 Chanel 的首選。                                       

Fendi Bucket

▲▼經典款大換血！從Chanel、Fendi、Burberry到Loewe，這12款「新經典」你還不認識嗎？（圖／Bella儂儂提供）

Fendi 的水桶包絕對是品牌中的黑馬，沒有名人代言，也沒有攜手設計之聯名，但好搭、耐裝又時髦的外型，讓它成為許多時尚部落客口耳相傳的經典款！品牌也在近期默默隨著不同的季度推出了新穎的材質及設計，相較於其他包款較好入手的價錢，絕對可以成為第一次認識 Fendi 的人首選包款。       

Burberry TB Bag

▲▼經典款大換血！從Chanel、Fendi、Burberry到Loewe，這12款「新經典」你還不認識嗎？（圖／Bella儂儂提供）

Burberry 近年來的設計風格就像個叛逆期的青少年，在設計上充滿了街頭氣息！新任設計師 Riccardo Tisci 在接手後立刻就推出全新的 TB Logo，這個標誌性的符號亦延伸成 Monogram 圖紋，而他為此推出 TB 系列包款，別具匠心的製作方式，也讓該款包成為許多人年輕人熱愛的包款。                              

Celine 16

▲▼經典款大換血！從Chanel、Fendi、Burberry到Loewe，這12款「新經典」你還不認識嗎？（圖／Bella儂儂提供）

Hedi Slimane 發表接手 Celine 的首季前，便搶先由 Lady Gaga 及 Angelina Jolie 曝光首款包袋作品 16，維持他過去一貫的高冷風格，包款以簡練線條搭配金扣的設計，一登場就立刻造成話題！延續至今 16 包款除了有最原始的大小只寸外，也推出了馬鞍包及近期即將問世的 Soft 16 大型肩背包，不管妳是小包控還是注重實用性的上班族，都能找到合適搭配的包款。                                       

Louis Vuitton Twist

▲▼經典款大換血！從Chanel、Fendi、Burberry到Loewe，這12款「新經典」你還不認識嗎？（圖／Bella儂儂提供）

Louis Vuitton 這個百年品牌，隨便一算經典包款十根手指都不夠算！從前創意總監 Marc Jacobs 手中接過重責大任的 Nicolas Ghesquière，該如何再創經典便成了最大的考驗，在 2014 年他扭轉硬殼行李箱的尺寸，推出小型硬殼包 Petite Malle 造成轟動，2015 年更大膽翻完品牌縮寫 Logo 推出 Twist 系列包款，摩登現代感的外型，讓該包款一下子就成了品牌當紅炸子雞，延續至今，Louis Vuitton不斷以該包款推出新的配色，近期更用子母包的方式呈現這款話題包款！多變的模樣也讓該 Twist 成功站上經典款的位子。  

Loewe Puzzle

▲▼經典款大換血！從Chanel、Fendi、Burberry到Loewe，這12款「新經典」你還不認識嗎？（圖／Bella儂儂提供）

Jonathan Anderson 除了是當今最具話題的設計師之外，他更是時尚圈近期最 “幼稚” 設計師，他在 2013 年接手 Loewe 後，便成功將這個百年的西班牙品牌減齡，簡約又富有童趣的設計，一下就抓住大家的目光，而他上任後用拼圖概念的所推出的 Puzzle 包款，更在短時間內一舉奪下 IT Bag 的寶座，無可取代的外型以及多複雜 Logo 的特性，讓它成為許多人尋找百搭包款時的首選。                     

Balenciaga Hourglass

▲▼經典款大換血！從Chanel、Fendi、Burberry到Loewe，這12款「新經典」你還不認識嗎？（圖／Bella儂儂提供）

Balenciaga 這個不怪就不痛快的品牌，除了推出話題性十足的鞋款外，在近年來也推出了一款名為 Hourglass 的沙漏包，包款款主體外行以精緻典雅的手提包為主要外型，但在包底處獨特的弧形設計，讓這款包瞬間酷了起來！有別於過去造型性過強的設計，Hourglass 沙漏包別具特色又百搭的外型，讓它成為品牌近幾年的話題包款。                   

Dior 30 Montaigne

▲▼經典款大換血！從Chanel、Fendi、Burberry到Loewe，這12款「新經典」你還不認識嗎？（圖／Bella儂儂提供）

由 Dior 總部地址為名的 30 Montaigne 蒙田包，俐落的包型加上粗獷金屬的 CD 品牌縮寫，讓這款包在外型上就帥氣感十足，也因為耐裝的容量以及容易搭配的特性， 30 Montaigne 蒙田包在 2019 年 Dior 早秋系列誕生後，很快的就紅遍社群媒體，品牌也運用別具識別度的 CD Logo 延伸出太陽眼鏡及系列飾品配件。

Bottega Veneta The Pouch

▲▼經典款大換血！從Chanel、Fendi、Burberry到Loewe，這12款「新經典」你還不認識嗎？（圖／Bella儂儂提供）

如果妳還不知道「雲朵包」這三個字有多紅，那妳可以透過 Google 的搜尋，去感受它搶手的程度！由 Bottega Veneta 新任創意總監 Daniel Lee 親手設計，因可愛宛如雲朵的造型深受許多人喜愛，沒 Logo 但又極具識別度的特性，同時收編喜歡低調風格的人，原以手拿包外型登場的 The Pouch，在近幾季也推出了有背帶的 The Shoulder Pouch 以及加上金色粗鍊條的 The Chain Pouch，性格十足的外型，讓 Z 世代的年輕人再一次認識 Bottega Veneta 這個經典品牌。

Gucci 1955 Horsebit

▲▼經典款大換血！從Chanel、Fendi、Burberry到Loewe，這12款「新經典」你還不認識嗎？（圖／Bella儂儂提供）

將極復古風格帶上伸展台的 Gucci，在 2020 年早春系列將品牌象徵貴族的馬銜鍊元素化為時髦包款！品牌創意總監 Alessandro Michele 再次翻開 Gucci 歷史檔案，將過去運用在品牌穆勒鞋上的元素運用在包款上，並推出肩背包及水桶包等不同的包型，讓這個懷舊感十足的配飾以摩登的形象再次呈現。                                  

Tod’s Timeless

▲▼經典款大換血！從Chanel、Fendi、Burberry到Loewe，這12款「新經典」你還不認識嗎？（圖／Bella儂儂提供）

Logo 在近幾年成為趨勢，該怎麼把這個大家都玩的元素做的時髦，Tod’s 給了很好的答案，品牌以直用性為設計著軸，將永恆這個主題融入其中推出的 Timeless 系列包款，以品牌的字首 T 為主體 Logo，同時也代表 T for Time 的寓意，將這個字樣呈現於包款上推出系列設計，簡單不複雜的風格，不僅搭配好上手，更能揹上好幾季都不過時。         

Chloè Aby

▲▼經典款大換血！從Chanel、Fendi、Burberry到Loewe，這12款「新經典」你還不認識嗎？（圖／Bella儂儂提供）

回顧品牌經典，是當今許多設計師說故事的方法，身為 IT Bag 製造機的 Chloè，在近幾年除創造許多精巧的包款讓女孩荷包失血外，創意總監 Natacha Ramsay-Levi 也不忘以新的語彙，將品牌的經典包款再次介紹給 Z 世代的時尚迷，近期品牌致敬了 2006 年所推出的 Paddington 鎖頭包，並以 Aby 這個名稱重新登場！除了將原始版本包款以更摩登的樣貌呈現外，設計師更將包上的鎖頭外型設計成迷你包款，讓 Aby 系列問世不到一年就攻佔各個時尚部落客的 Instagram。

TEXT／Bella.tw儂儂　PHOTO／品牌官網

【本文由Bella.tw儂儂提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

bella儂儂 , LV , Chanel19 , Loewe , Dior , Chloe , Celine
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