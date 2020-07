精品「經典款」大換血！Chanel 19、Fendi Bucket　這12款新包你必須認識

對於第一次購入精品包的人,一定都會找最不容易退流行的經典款下手,但隨著時間的推移以及設計師的大搬風,除了大家耳熟能詳的包款外,各品牌也都推出了新的經典款,這些包款從初次問世至今,不管從尺寸大小或是樣式的延伸變化,都發展出屬於自己的家族系列,儂編在這裡為大家整理 12 的品牌的新經典款,讓妳在買包時不失手!

Chanel 19

Chanel 是女人一輩子的夢想,除了我們熟知的 2.55、Boy 及 流浪包等包款外,在 2019 年首次問世的 Chanel 19 在不到一年的時間就成了品牌的新經典,這款包除了在外型上融合品牌別具特色的設計元素外,它還是已故前設計師卡爾拉格斐(Karl Lagerfeld)及新接任設計總監維吉妮維婭(Virginie Viard)共同設計的全新包款,這種傳承的意義加上該包款多元的包型變化,讓該包款已經成為許多人購入 Chanel 的首選。

Fendi Bucket

Fendi 的水桶包絕對是品牌中的黑馬,沒有名人代言,也沒有攜手設計之聯名,但好搭、耐裝又時髦的外型,讓它成為許多時尚部落客口耳相傳的經典款!品牌也在近期默默隨著不同的季度推出了新穎的材質及設計,相較於其他包款較好入手的價錢,絕對可以成為第一次認識 Fendi 的人首選包款。

Burberry TB Bag

Burberry 近年來的設計風格就像個叛逆期的青少年,在設計上充滿了街頭氣息!新任設計師 Riccardo Tisci 在接手後立刻就推出全新的 TB Logo,這個標誌性的符號亦延伸成 Monogram 圖紋,而他為此推出 TB 系列包款,別具匠心的製作方式,也讓該款包成為許多人年輕人熱愛的包款。

Celine 16

Hedi Slimane 發表接手 Celine 的首季前,便搶先由 Lady Gaga 及 Angelina Jolie 曝光首款包袋作品 16,維持他過去一貫的高冷風格,包款以簡練線條搭配金扣的設計,一登場就立刻造成話題!延續至今 16 包款除了有最原始的大小只寸外,也推出了馬鞍包及近期即將問世的 Soft 16 大型肩背包,不管妳是小包控還是注重實用性的上班族,都能找到合適搭配的包款。

Louis Vuitton Twist

Louis Vuitton 這個百年品牌,隨便一算經典包款十根手指都不夠算!從前創意總監 Marc Jacobs 手中接過重責大任的 Nicolas Ghesquière,該如何再創經典便成了最大的考驗,在 2014 年他扭轉硬殼行李箱的尺寸,推出小型硬殼包 Petite Malle 造成轟動,2015 年更大膽翻完品牌縮寫 Logo 推出 Twist 系列包款,摩登現代感的外型,讓該包款一下子就成了品牌當紅炸子雞,延續至今,Louis Vuitton不斷以該包款推出新的配色,近期更用子母包的方式呈現這款話題包款!多變的模樣也讓該 Twist 成功站上經典款的位子。

Loewe Puzzle

Jonathan Anderson 除了是當今最具話題的設計師之外,他更是時尚圈近期最 “幼稚” 設計師,他在 2013 年接手 Loewe 後,便成功將這個百年的西班牙品牌減齡,簡約又富有童趣的設計,一下就抓住大家的目光,而他上任後用拼圖概念的所推出的 Puzzle 包款,更在短時間內一舉奪下 IT Bag 的寶座,無可取代的外型以及多複雜 Logo 的特性,讓它成為許多人尋找百搭包款時的首選。

Balenciaga Hourglass

Balenciaga 這個不怪就不痛快的品牌,除了推出話題性十足的鞋款外,在近年來也推出了一款名為 Hourglass 的沙漏包,包款款主體外行以精緻典雅的手提包為主要外型,但在包底處獨特的弧形設計,讓這款包瞬間酷了起來!有別於過去造型性過強的設計,Hourglass 沙漏包別具特色又百搭的外型,讓它成為品牌近幾年的話題包款。

Dior 30 Montaigne

由 Dior 總部地址為名的 30 Montaigne 蒙田包,俐落的包型加上粗獷金屬的 CD 品牌縮寫,讓這款包在外型上就帥氣感十足,也因為耐裝的容量以及容易搭配的特性, 30 Montaigne 蒙田包在 2019 年 Dior 早秋系列誕生後,很快的就紅遍社群媒體,品牌也運用別具識別度的 CD Logo 延伸出太陽眼鏡及系列飾品配件。

Bottega Veneta The Pouch

如果妳還不知道「雲朵包」這三個字有多紅,那妳可以透過 Google 的搜尋,去感受它搶手的程度!由 Bottega Veneta 新任創意總監 Daniel Lee 親手設計,因可愛宛如雲朵的造型深受許多人喜愛,沒 Logo 但又極具識別度的特性,同時收編喜歡低調風格的人,原以手拿包外型登場的 The Pouch,在近幾季也推出了有背帶的 The Shoulder Pouch 以及加上金色粗鍊條的 The Chain Pouch,性格十足的外型,讓 Z 世代的年輕人再一次認識 Bottega Veneta 這個經典品牌。

Gucci 1955 Horsebit

將極復古風格帶上伸展台的 Gucci,在 2020 年早春系列將品牌象徵貴族的馬銜鍊元素化為時髦包款!品牌創意總監 Alessandro Michele 再次翻開 Gucci 歷史檔案,將過去運用在品牌穆勒鞋上的元素運用在包款上,並推出肩背包及水桶包等不同的包型,讓這個懷舊感十足的配飾以摩登的形象再次呈現。

Tod’s Timeless

Logo 在近幾年成為趨勢,該怎麼把這個大家都玩的元素做的時髦,Tod’s 給了很好的答案,品牌以直用性為設計著軸,將永恆這個主題融入其中推出的 Timeless 系列包款,以品牌的字首 T 為主體 Logo,同時也代表 T for Time 的寓意,將這個字樣呈現於包款上推出系列設計,簡單不複雜的風格,不僅搭配好上手,更能揹上好幾季都不過時。

Chloè Aby

回顧品牌經典,是當今許多設計師說故事的方法,身為 IT Bag 製造機的 Chloè,在近幾年除創造許多精巧的包款讓女孩荷包失血外,創意總監 Natacha Ramsay-Levi 也不忘以新的語彙,將品牌的經典包款再次介紹給 Z 世代的時尚迷,近期品牌致敬了 2006 年所推出的 Paddington 鎖頭包,並以 Aby 這個名稱重新登場!除了將原始版本包款以更摩登的樣貌呈現外,設計師更將包上的鎖頭外型設計成迷你包款,讓 Aby 系列問世不到一年就攻佔各個時尚部落客的 Instagram。

