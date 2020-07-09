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愛黛兒「炸細雙腿」瘦出新高度！每天三杯綠色果汁狠甩19公斤

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愛黛兒（Adele）自從開始減肥後，一路狂瘦到粉絲都認不得了！甚至有粉絲拜託她不要再瘦了，而最近她又再度在個人IG上PO出近照，讓大家嚇到尖叫，因為愛黛兒Adele又瘦出了新高度啦～

愛黛兒迎來生日，所以送上近照感謝大家的祝福，愛黛兒身穿黑色泡泡袖，金色長髮披在肩上，整個人看起來氣色非常好，比起之前被網友批評瘦的好鬆弛憔悴的狀態，現在她的身型顯的更纖細緊實，尤其那雙腿根本就是細到炸～～讓粉絲大呼羨慕！

愛黛兒6個月瘦了19公斤，都是因為跟從這個減肥餐單進食。以激瘦食物（Sirt food）作為日常主要進食餐單，　那麼 Sirtfood Diet內的「激瘦食物」是指什麼食物，跟從這個減肥餐單進食，對身體又有什麼影響？

有「激瘦食物飲食法」之稱的 Sirtfood Diet，是指以激瘦食物作為日常主要進食餐單，這些「激瘦食物」含有能激活酵素乙酰化酶 (sirtuin) 成份。

推出《激瘦飲食法（Sirt Food Diet）》一書的作者Glen Matten 表示，當身體偵測到細胞承受壓力時，乙酰化酶有助加速身體能陳代謝，同時增加肌肉並燃燒脂肪。

就連英國女歌手愛黛兒以及凱特王妃的妹妹（Pippa Midleton）也是「激瘦食物飲食法」的支持者，投入這股瘦身熱潮，跟從這個方法進食。

愛黛兒也會定時進行「HIIT」高強度的間歇訓練，時間雖短 ，每次約30分鐘內，但已經足夠有效燃燒肪鍛煉。搭配運動能將Sirtfood Diet發揮到最大效用，搭配運動也比較快能看出效果。

Sirtfood Diet 內的激瘦食物其實是指芹菜、紅洋蔥、藍莓、蘋果、柑橘類水果、薑黃、黃豆、蕎麥、甘藍、紅酒，以及可可含量達85% 以上的黑巧克力等等，打成蔬果汁飲用。

Sirt Food Diet 分為兩個階段，第一個階段為7 天。前3天的身體吸收熱量要限制為1000卡路里，主要進食以激瘦食物打成的蔬果汁，一天三杯，每天加一餐以激瘦食物為主的正餐。

接下來的4 天，身體吸收熱量限制提升到1500卡路里，這時每天可以飲用兩杯蔬果汁，配合兩餐以激瘦食物為主的正餐。

第二階段為14 天的身體調理時間，每日進食3 餐以激瘦食物為主的正餐，及飲用一杯以激瘦食物打成的蔬果汁。

雖然這個減肥方法的確可以在短時間內有效減重，但減下的體重並不會持久，因為這些快速瘦身方法瘦下來的，大部分都是水份，並非脂肪。

身體需要一定的卡路里去維持健康及進行活動，如果身體長時間只吸收低於1200卡，其實對整體身體健康會有影響。之後恢復正常飲食的話，身體吸收食物養分及熱量的速度會更快，更容易復胖。

除此之外，長時間只進食某些特定食品，身體未能吸收足夠養分，長遠亦會影響身體健康，得不償失。想要瘦身效果更持久，其實不離均衡飲食及定時運動，瘦身同時一定要注意身體健康！

文／柯夢波丹　圖／INSTAGRAM@ADELE

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 瘦身, 愛黛兒, ADELE
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