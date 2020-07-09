日本無印良品提供免費飲水機！搭配環保透明瓶　鼓勵大家減少浪費

編輯／Emily 圖／翻攝自muji.com、starbucks.co.jp

日本無印良品對環保議題很關心，像之前推出的蟋蟀仙貝，就是為了降低對環境的負荷而研發。這一次無印良品則受到瓶裝水啟發，發現每天生活中喝水、喝飲料如果都用寶特瓶，其實會增加很多浪費，也對環境造成負擔，所以他們將推行「自給自足的水計畫」，在店面設置飲水機，並提供塑膠瓶回收服務。

日本無印良品自7月1日開始，陸續在各家店鋪裡設置飲水機，提供免費供水和塑膠瓶回收服務，預計2020年底會達到國內約400家店都裝設完成的目標，希望藉此鼓勵民眾攜帶可重複使用的水壺、水瓶，減少不必要的浪費，不使用一次性塑膠瓶，除了對環境友善之外，對身體也更健康。

配合這個計畫，無印良品推出了「水」App應用程式，可以在裡面看到透過自助供水所減少的塑膠瓶浪費和二氧化碳排放量，也能在這裡尋找有提供飲水機的店面位置。

另外，還推出一款可重複使用的水瓶，透明瓶身配黑色蓋子，造型簡約美觀，上面寫了「水」字，使用PET材質製作，輕便好攜帶，容量330ml，尺寸不會太大放在包包裡剛剛好。這款售價190日圓（約台幣52元）。

減少浪費就從攜帶水壺做起，日本星巴克也有推出多款夏天適用的冷水瓶，最新系列以飛馬座、天鵝座等星座為主題，其中一款透明水杯做成咖啡外帶杯造型，上面的霓光星星閃亮夢幻，售價2,200日圓（約台幣602元），另一款天鵝座雙層水杯則是黃色蓋子配粉紅透明瓶身，上面天鵝圖案可愛繽紛，這款售價2,000日圓（約台幣547元）。

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