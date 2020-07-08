王建民秀CITIZEN錶超緊張　惡補pose轉戰時尚圈

▲王建民擔任CITIZEN代言人，最愛GPS功能的衛星對時錶。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

腕錶品牌尋找代言人除了形象優質的明星，也愛往體育圈找傑出運動員合作，Seiko（精工）網羅網球球王喬科維奇（Novak Djokovic）代言Astron系列，提升品牌國際能見度；另一日系品牌CITIZEN則強化台灣顧客的認同感，今宣布由棒球投手轉任中信兄弟二軍客座教練的王建民擔任代言人，他一登台難掩緊張，表示：「昨晚在家練習（秀錶）pose。」

▲王建民套上CITIZEN為他特製的40號球衣。



王建民的緊張全靠妙語如珠的主持人黃子佼化解，黃子佼特別站上木板做的「投手丘」與193公分的他對談，讓向來沉默的他開話匣子，透露去年參加過一次CITIZEN活動，竟然一戴成主顧，最喜歡光動能GPS衛星對時超級鈦腕錶，因為不僅可精準替球員分配時間，還可以掌握時差與在美國的妻小聯絡，今結束活動後他將返美探望家人。

▲王建民佩戴的CC3085-51E光動能GPS衛星對時腕錶，59,000元。



今年是CITIZEN超級鈦技術誕生50周年，王建民的新歡正是超級鈦材質經DLC處理、呈現石墨黑色光澤的光動能GPS衛星對時腕錶CC3085-51E，細節處點綴橘色展現活力，看似霸氣的錶款其實超輕盈，約只有103公克，搭載F150光動能GPS衛星對時機芯，具備40個時區時間，讓他往返台美之間都能瞬間調校時差。

▲CITIZEN多局電波錶款CB5887-55H，29,800元。



Seiko則由球王喬科維奇代言Astron系列，品牌曾以他的家鄉塞爾維亞國旗為靈感，設計喬科維奇限量錶，除了國旗顏色入設計，時區的數字顯示特別將1及9兩個數字以紅色凸顯，分別代表塞爾維亞首都及Astron發源地日本東京的相對位置，錶背則有他的簽名刻印，吸引球迷埋單。

▲Seiko Astron為代言人、網球名將喬科維奇打造限量錶SSH045J1，81,000元。（圖／翻攝Seiko官網）

