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說・流行／貧民出身的天才設計師　Jimmy Choo高跟鞋林志玲也穿上出嫁

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記者鮑璿安／台北報導

鞋履品牌Jimmy Choo 成立於1996年，品牌年紀相當年輕，比起一線大牌Roger Vivier 、Manolo Blahnik動輒50年起跳的歷史，Jimmy Choo 能在短時間內升格全球女性的婚鞋目標絕非偶然。創辦人周仰傑家境清寒，意外踏入製鞋界，談起設計理念也僅有簡單的一句話，「只有舒適的鞋子是不退流行的。」

▲▼林志玲、Akira婚禮,新人出來跟現場民眾致意。（圖／記者李毓康攝）

▲Jimmy Choo 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲Jimmy Choo 。（圖／翻攝自品牌官網）

林志玲與Akira大婚時就選擇Jimmy Choo 婚鞋。（圖／記者李毓康攝、品牌IG）

女星Angelababy、林志玲在大婚時都相中Jimmy Choo 婚鞋來步入人生下一個階段，其實夢幻鞋履的幕後推手是一位男性，創辦人周仰傑出生於馬來西亞清寒的華人家庭，甚至小學都沒讀完就決定跟著父親在製鞋廠工作，過程中還曾到港式餐廳打工。但對鞋履的憧憬始終不減，而後轉戰英國藝術大學康德威那斯學院學習設計，最終開創屬於自己的Jimmy Choo 鞋履帝國。

現在看來周仰傑的起點的確比其他設計師低，但是上天很公平賜給了他得天獨厚的美感，他沒有想要紅遍時尚圈，而是以「只有舒適的鞋子是不退流行的。」這句話才是Jimmy Choo大火的不二法則。

當然Jimmy Choo能短時間內火速躥紅，離不開黛安娜王妃的加持，當年身為時尚範本的她，私下竟然收藏了破百雙Jimmy Choo，這對於一個亞洲設計師而言無疑是莫大鼓勵。甚至在1998年的《慾望城市》中，女主角凱莉誓言要買下很多雙Jimmy Choo，又將品牌推向高峰。如果這樣敘述還是對Jimmy Choo沒有共鳴，那麼韓劇《來自星星的你》中千頌伊衝到都敏俊家中瘋狂尋找銀色高跟鞋的那一幕，至今還留在劇迷心中，就雙神鞋就出自Jimmy Choo。

▲Jimmy Choo 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲Jimmy Choo 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲Jimmy Choo 旗下Romy系列（圖一）與尖頭Love系列（圖二）都是品牌經典 。（圖／翻攝自品牌官網）

周仰傑打造高跟鞋的理念也相當獨特，初期堅持高跟鞋維持在4 吋鞋高，他認為過高就不宜長時間穿著，除了舒適層面便是極致的浪漫，過去為《灰姑娘》設計的  Cinderella 限量鞋履不惜鑲嵌7000顆施華洛世奇水晶，宛如真實公主一般的享受。最經典的Romy系列，淺淺的鞋口適當露出一點腳縫，看上去相當性感；鞋底軟硬拿捏得恰到好處，走久也不易疲憊，就連高跟鞋新手也能駕馭。或是Love系列注入各式蛇紋、斑馬花紋，鞋頭比起Romy更為細長，不知不覺延伸腿型。

▲Jimmy Choo 。（圖／翻攝自品牌IG）

▲Jimmy Choo 。（圖／翻攝自品牌IG）

▲周仰傑賣掉Jimmy Choo所有股份，一心把製鞋工藝發揚光大 。（圖／翻攝自品牌IG）

周仰傑是Jimmy Choo傳奇性人物，即使近年他將所有股份售出退居幕後，到Jimmy Choo Couture 製作手工鞋仍是不減話題性，他希望能傳授將自己的手工藝給下一代，一周僅生產5雙鞋，把父親曾對他說過「好好做鞋」的精神繼續發揚光大。

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關鍵字：

說流行, Jimmy Choo , 高跟鞋, 林志玲, 周仰傑, 黛安娜王妃
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