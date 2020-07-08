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三宅一生秋冬男裝大玩幾何剪裁　推「正反兩穿」外套搶搭永續話題

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▲ISSEY MIYAKE MEN秋冬的「立方條紋」系列外套都是可以正反兩穿的，來展覽現場可以一探究竟！（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導　圖／記者王則絲攝、品牌提供

每次看三宅一生的服裝總讓人不禁大開眼界，今年秋冬ISSEY MIYAKE MEN也如同以往將超乎想像的創造力用於布料與剪裁上，以「正多面體」的幾何變化作為靈感來源，打造出跳脫服裝框架的特殊樣貌，「正反兩穿」還可呈現截然不同的設計，非常新穎，本季更以「立方條紋」主題，於台北麗晶精品設立了限時展覽。

▲issey miyake men。（圖／品牌提供）

▲ISEEY MIYAKE MEN 立方條紋系列展覽，7／8～7／31位於麗晶精品B2。

ISEEY MIYAKE MEN於今（8日）舉辦秋冬「立方條紋」系列展覽記者會，邀請模特兒現場演繹本季服裝，第一套示範立方條紋長大衣，黑、藍粗線條搭配大器的打摺剪裁，體現多面體的立體感，從大翻領連接帽沿處，還能發現許多幾何形狀，內裡的提花布料也是不能忽視的細節。

▲issey miyake men。（圖／記者王則絲攝）

▲issey miyake men。（圖／品牌提供）

▲立方條紋大衣NT＄71,300。

第二套造型模特兒穿上了雙面條紋衫，採用的是羊毛混合聚酯纖維面料，視覺上較為沉穩厚實，搭配的是同系列的立體條紋七分褲，營造出連續視覺的層次感。本次模特兒示範的兩件「立方條紋」系列外套都是可以「正反兩穿」的，等於將兩件服裝的設計濃縮於一件外套上，悄悄地搭上了永續議題之外，實穿度也激增，可於展覽一探究竟。

▲issey miyake men。（圖／記者王則絲攝）

▲issey miyake men。（圖／品牌提供）

▲立方條紋外套NT＄45,800、立方條紋七分褲NT＄27,800。

此外，於店面中也已能夠看見其他ISEEY MIYAKE MEN的秋冬服裝，包括承接上一季春夏氣息的襯衫系列，品牌經典的亞麻襯衫和雙面棉襯衫不僅延續了活力色彩，也保有輕盈柔軟的質感，透過不對稱的拼接線設計打造獨特層次，對於台灣微熱的秋冬季節來說，是男士們相當實搭的單品之一。

▲issey miyake men。（圖／品牌提供）

▲issey miyake men。（圖／品牌提供）

▲雙面棉L立領襯衫NT＄21,300、亞麻翻領襯衫NT＄22,800。

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fashion.net

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