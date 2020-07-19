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2020「馬鞍包」依舊火紅！Dior Bobby、YSL Kaia背後都藏有故事

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馬術這項早期貴族最愛的運動，如今已經成為許多品牌拿來發揮靈感的題材，各個奢侈品品牌都想藉由這項高貴的社交運動，去為每一項單品增價值，在眾多設計中又以馬銜鐵及馬鞍外型的包款最受到喜愛！

近日從 YSL、Gucci 到 Dior 這三大品牌，皆推出了話題性十足的馬鞍包，這些包包背後個藏著不同的靈感及故事，儂編就來簡介這三款馬鞍包背後的設計理念，讓妳以後買包不只能跟閨蜜比美，還能當個言之有物的 “說包人”。

Saint Laurent  Kaia

▲▼2020包包它最搶手？Dior、YSL到Gucci三大品牌搶推「馬鞍包」，背後藏的故事怎能不知道？（圖／Bella儂儂提供）

穿上 Saint Laurent 的女孩，總能用不過於做作的姿態展現性感，而品牌所設計的包款，更能用簡單的 YSL 縮寫 Logo 去闡述一個充滿個性的氣質，品牌在過去便會運用代表性的女孩為靈感設計包款，例如過去便曾以超模 Kate Moss 命名，推出了一款帶有流蘇的方正包款，俐落帥氣的外型就如同 Kate Moss 給人的印象，在 2020 年春夏 Saint Laurent 以新生代女模 Kaia Gerber 為靈感，推出一款馬鞍外型的 Kaia 包款，出生在洛杉磯的 Kaia Gerber 陽光直爽的風格，就如同這款全新包款想帶給人的形象一樣，充滿恣意不羈的樣貌。    

Gucci 1955 Horsebit

▲▼2020包包它最搶手？Dior、YSL到Gucci三大品牌搶推「馬鞍包」，背後藏的故事怎能不知道？（圖／Bella儂儂提供）

馬銜鍊的元素，是早期 Gucci 以馬術比賽為靈感，所運用在樂福鞋上的元素，後來品牌延續這項貴族精神，將馬銜鍊運用在行李袋及包款上，在 Gucci 2020 年春季，設計師回顧歷史推出了 1955 Horsebit 系列包款，簡練不過於複雜的包型，再搭配馬銜鍊元素的設計，讓整款在百搭的外型之餘，又保有品牌近年來復古的樣貌。

Dior Bobby

▲▼2020包包它最搶手？Dior、YSL到Gucci三大品牌搶推「馬鞍包」，背後藏的故事怎能不知道？（圖／Bella儂儂提供）

在日前花一天的時間橫掃社群媒體的 Dior Bobby 絕對是當今最火紅的包款！品牌過去便曾以馬鞍為題推出了 Saddle Bag 馬鞍包，這次這款 Bobby 運用較好搭配的馬鞍包外型為靈感，Logo 上則沿用 30 Montaigne 蒙田包系列的設計，讓這款包沒有過於強力的季度性，成為一款投資後可用一輩子的經典包款，Bobby 這個命名則是取自於迪奧先生的愛犬，他將這個對於毛小孩的熱情沿用至他每一季的服裝設計上，在秀後他都會選出一套最喜歡的服裝並以 Bobby 戲稱，因此 “Bobby” 這個詞也不再是一隻愛犬的名子，而是對於迪奧先生所有摯愛的統稱。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／Saint Laurent、Gucci、Dior

【本文由Bella.tw儂儂提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

Bella儂儂 , Gucci , Dior , 馬鞍包 , 肩背包 , 經典包
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