2020「馬鞍包」依舊火紅！Dior Bobby、YSL Kaia背後都藏有故事

馬術這項早期貴族最愛的運動，如今已經成為許多品牌拿來發揮靈感的題材，各個奢侈品品牌都想藉由這項高貴的社交運動，去為每一項單品增價值，在眾多設計中又以馬銜鐵及馬鞍外型的包款最受到喜愛！

近日從 YSL、Gucci 到 Dior 這三大品牌，皆推出了話題性十足的馬鞍包，這些包包背後個藏著不同的靈感及故事，儂編就來簡介這三款馬鞍包背後的設計理念，讓妳以後買包不只能跟閨蜜比美，還能當個言之有物的 “說包人”。

Saint Laurent Kaia

穿上 Saint Laurent 的女孩，總能用不過於做作的姿態展現性感，而品牌所設計的包款，更能用簡單的 YSL 縮寫 Logo 去闡述一個充滿個性的氣質，品牌在過去便會運用代表性的女孩為靈感設計包款，例如過去便曾以超模 Kate Moss 命名，推出了一款帶有流蘇的方正包款，俐落帥氣的外型就如同 Kate Moss 給人的印象，在 2020 年春夏 Saint Laurent 以新生代女模 Kaia Gerber 為靈感，推出一款馬鞍外型的 Kaia 包款，出生在洛杉磯的 Kaia Gerber 陽光直爽的風格，就如同這款全新包款想帶給人的形象一樣，充滿恣意不羈的樣貌。

Gucci 1955 Horsebit

馬銜鍊的元素，是早期 Gucci 以馬術比賽為靈感，所運用在樂福鞋上的元素，後來品牌延續這項貴族精神，將馬銜鍊運用在行李袋及包款上，在 Gucci 2020 年春季，設計師回顧歷史推出了 1955 Horsebit 系列包款，簡練不過於複雜的包型，再搭配馬銜鍊元素的設計，讓整款在百搭的外型之餘，又保有品牌近年來復古的樣貌。

Dior Bobby

在日前花一天的時間橫掃社群媒體的 Dior Bobby 絕對是當今最火紅的包款！品牌過去便曾以馬鞍為題推出了 Saddle Bag 馬鞍包，這次這款 Bobby 運用較好搭配的馬鞍包外型為靈感，Logo 上則沿用 30 Montaigne 蒙田包系列的設計，讓這款包沒有過於強力的季度性，成為一款投資後可用一輩子的經典包款，Bobby 這個命名則是取自於迪奧先生的愛犬，他將這個對於毛小孩的熱情沿用至他每一季的服裝設計上，在秀後他都會選出一套最喜歡的服裝並以 Bobby 戲稱，因此 “Bobby” 這個詞也不再是一隻愛犬的名子，而是對於迪奧先生所有摯愛的統稱。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／Saint Laurent、Gucci、Dior

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