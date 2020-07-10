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BLACKPINK超狂背景遭起底！4位都是富家千金　大姊Jisoo還是皇族後裔　

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▲BLACKPINK。（圖／翻攝自IG@BLACKPINK）

韓國超人氣女團BLACKPINK睽違1年2個月空白期後，近日攜單曲〈How You Like That〉重磅回歸，MV除了在24小時內締造8千萬驚人觀看次數超越美國天后泰勒絲紀錄外，MV同時在線收看人數165萬人更打破youtube史上在線人數最高紀錄，讓人直呼最強女團不是說說而已，真的太狂了！

而團員們可不只螢幕上看來華麗，私底下的家世背景也於近日曝光，高顏值的4人除了各個都是千金大小姐外，更有人身為皇族後裔，稱為現實生活中的名門貴族也不為過！接下來就一一細數女孩們驚人的出身背景吧～

1.Jennie

擁有魔鬼比例的好身材搭上極有特色的高級臉蛋，被稱為「人間香奈兒」的Jennie，出身首爾著名的「富人區」江南區青潭洞，是家裡的獨生女。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10歲時曾前往紐西蘭的貴族學校留學5年，一年學費高達3000萬韓幣（約73萬台幣）令人嘖嘖稱奇，15歲時結束留學才回到韓國。

爺爺為知名企業理事，爸爸為一間醫療機構的大股東，媽媽則為一名投資者。一家人的來頭都不可小覷，也難怪Jennie渾身充滿貴族氣息啊～

2.Rosé

在紐西蘭出生、擁有紐西蘭國籍的Rosé，因出身律師世家，在沒參加韓國經紀公司選拔前，於國外就讀法學系，同時也是校內的啦啦隊長，感覺就是個風雲人物來著～

 
 
 
 

從沒想過會走上明星這條路的Rosé，因父親的一句玩笑話參加了YG在澳洲雪梨的海選，並成功拿下第一名前往韓國培訓。

如果沒徵選成功的話，我們Rosé現在肯定是個優秀的律師（顏值還超高）；但也因為當初的陰錯陽差，粉絲們也才能聽見Rosé這天賜般的歌聲啊～

3.Lisa

隊內的泰國成員Lisa，因為九頭身的火辣身材與精緻小巧的鵝蛋臉，被稱為「人間芭比」。以超群的舞蹈實力跟私底下反差萌的個性圈了不少粉絲。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

而Lisa在泰國的家庭背景則相當大有來頭。繼父保羅·馬庫斯·布魯施韋勒（Paul Markus Bruschweiler）是獲世界認證的頂級泰國菜大廚，除了在米其林餐廳擔任主廚外，也在曼谷開設泰式廚藝學校。

除此之外，媽媽更身為當地名門望族的女兒。父母來頭都不小的Lisa，紮紮實實是個泰國富三代！只能說若能娶到Lisa，少奮鬥個二十年絕對不是說說而已～

4.Jisoo

BLACKPINK的隊內大姊Jisoo，出生於韓國京畿道。跟其他三人相比，出身看似較為平凡，但本名金智秀的她，屬於「慶州金氏」，也就等於是新羅皇族的後裔，是的你沒看錯，真人版貴族後代居然離我們這們近！

 
 
 

據傳Jisoo的父親是一家娛樂公司的CEO，與YG的楊社長本就相識，且在娛樂圈內的人脈相當廣。也難怪Jisoo與娛樂圈的緣分這麼深，並擁有一副好歌喉與優秀的音樂才華，真是一點都不意外啊～

文／柯夢波丹　圖／IG

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, BLACKPINK, Jennie, Lisa, Rose, Jisoo
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