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台北也有歐洲風藝術館？爆紅打卡景點「神秘全白建築」限時登場

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台北最不缺的就屬網美打卡點了！舉凡餐廳、咖啡廳或是開滿花的小山丘，滿滿的都是「絕美」景點，但今天我們要來介紹的這個景點可就不一樣了！沒有響亮的名字，我們姑且稱它為「神秘全白建築」，這神秘來得快去得也快的建築，就位在台北市士林這一帶，到底有多神秘呢？我們就繼續看下去！

超神秘全白建築

▲▼超限時登場！台北新打卡點「神秘全白建築」讓人誤認是藝術館，沒拍過就遜了！（圖／Bella儂儂提供）

說有多神秘就有多神秘！為何說它來得快去得也快呢？其實這棟宛如藝術館一般的建築，是一個建商的招待所，猶如快閃店一樣，若是房子賣完了這「超神秘全白建築」只能跟你說再見～儂編在此只能說，這建商真的太聰明了！把招待所蓋得猶如網美景點一樣浮誇，吸引人打卡拍照，社群就成了免費的行銷方式！

▲▼超限時登場！台北新打卡點「神秘全白建築」讓人誤認是藝術館，沒拍過就遜了！（圖／Bella儂儂提供）

是建商手法？

▲▼超限時登場！台北新打卡點「神秘全白建築」讓人誤認是藝術館，沒拍過就遜了！（圖／Bella儂儂提供）

不知道是建商真的非常有藝術美學觀念，還是新的宣傳手法，但真的太聰明了！完全不需支付廣告費就能有免費曝光！這聰明又有質感的建商就是「士林地王-達麗陽明大苑」，大家在前往拍照時，千萬不要過於吵鬧或留下垃圾，以免造成別人做生意的困擾！

▲▼超限時登場！台北新打卡點「神秘全白建築」讓人誤認是藝術館，沒拍過就遜了！（圖／Bella儂儂提供）        

沒錯你置身在台灣！

▲▼超限時登場！台北新打卡點「神秘全白建築」讓人誤認是藝術館，沒拍過就遜了！（圖／Bella儂儂提供）

這彷彿像是歐洲建築的全白走廊，陽光灑下透出影子完全美到不行！有一整面超大扇雕花窗戶，讓人忍不住想在此多拍個幾張，正的拍可以拍到美美的雕花設計，若從反方向拍又能拍到像是落跑新娘場景的全白穿廊。

▲▼超限時登場！台北新打卡點「神秘全白建築」讓人誤認是藝術館，沒拍過就遜了！（圖／Bella儂儂提供）

在其背後還有一個拱門形狀的大落地窗，配上白色鵝卵石地板讓人超殺底片，正面中央有一處超大水池，像是一片大鏡子一般透過反射照出全部建築，到了晚上黃光打下一樣美不勝收！讓人忍不住想進去看一下建商的房子，想必一定也會一樣有質感吧！

▲▼超限時登場！台北新打卡點「神秘全白建築」讓人誤認是藝術館，沒拍過就遜了！（圖／Bella儂儂提供）

TEXT／Bella.tw儂儂　PHOTO／IG@g_______v_______g、@alan7022814、@alan7022814、@weng_tzuyun

【本文由Bella.tw儂儂提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

Bella儂儂, 士林, 打卡熱點, IG打卡景點, 網美, 必收景點
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