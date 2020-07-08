【廣編】CITIZEN王牌代言人王建民現身　穿上40號球衣吐心聲

【廣編】

圖、文／CITIZEN提供

CITIZEN於今日(7/8)正式宣佈沉默王牌王建民出任CITIZEN台灣2020年的男錶代言人，在官方釋出的照片中，場邊的王建民難得以墨藍紳士造型亮相，手上戴的是時尚腕錶光動能GPS衛星對時腕錶CC3085-51E，在王建民紳士中帶有堅毅自身不凡沈穩氣度下，再次成功詮釋CITIZEN期盼傳達專注堅持的品牌精神Better Starts Now。

CITIZEN台灣分公司總經理渡邉将人表示，「王建民能受台灣所有世代之關注及肯定，除了球場表現外，更重要的是「敢 超越」的精神，此堅持追求更好的可能、專注當下的堅毅特質，跟CITIZEN品牌信念不謀而合」。

記者會以二度「加盟」為主軸，為了象徵經典永存，現場特地為王建民換上CITIZEN 40號球衣，也為正式宣佈2020男錶代言人身份。主持人黃子佼一句「很少看到你在球場外的角色穿上40號球衣」引發出王建民感性對身份轉換的告白，「在40號球衣的臂章上有了CITIZEN 鈦科技50週年，角色就從運動員變成代言人，這其實是人生另一種挑戰。」「當然希望擔任代言人後的下一步是把「敢 超越」的精神理念傳遞，這對我個人來說特別有意義，代表持續的自我堅持超越下，一切皆有更好的可能」。