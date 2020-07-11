水蜜桃控要瘋掉！整顆「白水蜜桃」放進去的千層蛋糕　這個夏天別錯過

《時飴》千層蛋糕繼愛文芒果千層後，在盛夏水蜜桃季節，也推出了不甜不膩的新品「白水蜜桃千層蛋糕」，充滿香甜果肉的水蜜桃一片片塞進千層蛋糕中，搭配上濃郁鮮奶油和蛋皮，這個夏天絕對要吃一塊來感受夏天的滋味！

光從冰箱取出就能聞到夏天味道的這個「白水蜜桃千層蛋糕」，期間限定開賣的蛋糕使用了香甜多汁的新鮮水蜜桃來製作，一顆蛋糕就會用上6至8顆水蜜桃，用料超級澎湃！

整顆購買也會先切好成單片，方便方食享用，也不用擔心一切就爛掉。

最上層也不忘放上水蜜桃果肉做搭配，清爽感十足。

而製作過程超級繁複，將切片的水蜜桃完美的在千層蛋糕中間擺放成花朵形狀。

接著將鮮奶油結合手工熬煮的水蜜桃果醬製成抹醬，均勻的舖滿每一個空隙，打造出酸甜不膩口的水蜜桃鮮奶油滋味。

最後再疊上超薄蛋皮，一層層的千層蛋糕就此完成！

而擁有完美切片的「白水蜜桃千層蛋糕」，光看外型就想大口咬下，超級嬌嫩可愛。

切面看的到內餡堆疊成花瓣形狀的水蜜桃。

充滿濃郁奶香味並結合新鮮水蜜桃酸甜口感的千層蛋糕，這個夏天可別錯過。

【白水蜜桃千層蛋糕 販售資訊】

■開賣時間：7月6日起至9月

■價格：NT$2000元／7吋、NT$2900元／9吋、NT$280元／9吋切片

文／柯夢波丹 圖／COSMO、時飴

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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