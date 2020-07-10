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金盞花化妝水「加大版」囤了沒！1749元無敵划算　夏日養出澎潤肌

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▲Her契爾氏金盞花化妝水。（圖／her）

▲KIEHL'S契爾氏金盞花植物精華化妝水，500ml大容量，原價2,390元，特價1,799元，Her會員輸入折扣碼「 gift50」再折50元。點我購買

記者李薇／綜合報導

近年不只唇膏很流行乾燥花的唇色，連保養也要融入花朵的元素，像是韓國很多品牌就會在擴香裡面加入花朵，已經熱賣50年的的契爾氏金盞花植物精華化妝水，更是早就把金盞花放進化妝水裡面，看著片片花朵在裡面漂浮，倒出來使用還能感受到清新氣息。購物網站「Her和她」推出500ml加大版，原價2390元、特價1799元，Her會員輸入折扣碼「 gift50」再折50元，等於1749元就能買到超大罐。

▲契爾氏,Her,Her和她,Kiehl`s,金盞花,化妝水,保養,。（圖／IG）

▲契爾氏推出金盞花化妝水。（圖／jj.jihye IG）

契爾氏的金盞花植物精華化妝水是明星中的明星，漂浮著金盞花瓣是知名特色，清爽的水狀質地，可以直接倒在化妝棉輕拍，也可以裝進噴瓶裡做為噴霧，不但保濕效果強，也能完整的舒緩肌膚泛紅狀態，重現細嫩透亮，而且任何肌膚都適用。

▲契爾氏,Her,Her和她,Kiehl`s,金盞花,化妝水,保養,。（圖／IG）

▲很多女孩都會拿來濕敷。（圖／chajinah_ IG）

很多熱愛用者每天都會使用化妝棉沾取金盞花化妝水，濕敷全臉，效果比起輕拍或噴灑更加顯著，臉上的泛紅、乾癢都可以緩解，隔天感受到肌膚澎潤又飽滿，上妝也更加服貼。

「Her和她」推出金盞花植物精華化妝水加大版500ml的容量，原價2390元、特價1799元，Her會員還有輸入折扣碼「 gift50」再折50元的專屬優惠，1749元帶回加大版，想要濕敷、當噴霧都更不心疼。

▼▼點圖超划算▼▼

▲Her契爾氏金盞花化妝水。（圖／her）

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fashion.net

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