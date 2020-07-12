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超軟萌「龍貓化妝包」　圓滾滾肚子光捏就療癒

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編輯／Emily　圖／翻攝自felissimo.co.jp、donguri-sora.com

日本雜貨品牌Felissimo經常推出可愛小物，繼之前肥肥鴨子化妝包後，這次又推出一款萌翻的「龍貓化妝包」，圓圓的老鼠身型，配上軟軟絨毛，超Q模樣讓人融化，原來它是仿造宮崎駿動畫《龍貓》的原型「絨毛絲鼠」所製成，背後打開能裝化妝品、小雜物，非常實用。

▲龍貓化妝包。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

這款「龍貓化妝包」神還原「絨毛絲鼠」的長相，看起來像老鼠結合兔子、松鼠，大大的耳朵、短短手腳，配上毛毛的長尾巴，圓滾滾的身型超可愛，做成軟綿綿的娃娃，嘴邊肉跟肥肚肚捏下去就像麻糬一樣軟Q，讓人完全沒有抵抗力，想一直抱著它。

▲龍貓化妝包。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

▲龍貓化妝包。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

翻到背面把拉鍊打開，有足夠的容量可以裝化妝品和小雜物，同時兼具可愛與實用性，這系列有灰色、奶茶色和深藍耳朵三種款式，每一種顏色都好看，讓人想收全部，外層覆蓋蓬軟的絨毛，摸起來很舒服，不當化妝包擺著就超療癒。這款售價2,530日圓（約台幣693元）。

▲龍貓化妝包。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

▲龍貓化妝包。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

▲龍貓化妝包。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

喜歡可愛小物的話，日本吉卜力工作室的專賣店也推出一款造型可愛的環保購物袋，這款袋子沒打開時是一隻肥肥老鼠和小蒼蠅，原來他們是《神隱少女》裡面的角色，胖老鼠其實是湯婆婆的兒子，小蒼蠅則是湯婆婆的隨從變成的，底部拉鍊打開後，可以拉出淺紫色購物袋，背起來會有超萌玩偶坐在你的肩膀上。這款售價3,080日圓（約台幣843元）。

▲龍貓化妝包。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

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關鍵字：

日本, felissimo, 龍貓, 化妝包, 毛絨絨, 小物, 雜貨
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