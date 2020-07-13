海莉比伯一件白襯衫就夠辣！Oversize、下衣失蹤3招穿出夏日小心機

小賈斯汀（Justin Bieber）的太太海莉鮑德溫（Hailey Bieber），在近期已經成為許多年輕女孩穿搭的典範，從她日常街頭帥氣的穿著，到參加正式場合時在搭配上又不失優雅，能進能退的的風格，讓她的 Instagram 人氣居高不下！她的穿搭功力更表現在基本款的服裝穿搭上，儂編在這裡整理出她運用白襯衫做的 3 種穿搭，讓妳在夏天也能運用基本單品穿出新風格。

上寬下窄 展現纖細身形

第一套是許多女孩都能駕馭的風格，海莉鮑德溫運用一件 Oversize 的襯衫做搭配，下身則選貼腿的煙管牛仔褲，襯衫的穿法讓他以罩衫的方式呈現，緊扣3顆左右的釦子，表現出隨性的樣貌，配件上她鞋款選擇了一雙鞋面設計感豐富的高跟涼鞋做搭配，再挑選一個 Balenciaga 的紅色沙漏包做為穿搭重點，讓整身造型更完整。

經典單品全上身 夏天完美造型

牛仔短褲、水桶包到Nike白色AirForce，海莉鮑德溫延續上一套襯衫，再把所有單品換成基本款，襯衫穿著方式一樣僅扣上方三顆，不讓短褲呈現下衣失蹤的狀態，用帶點青春陽光的方式去展現一件白襯衫。

襯衫外套 單一色系的休閒風格

最後一套，海莉鮑德溫在襯衫挑選一件超級大尺寸的上衣，她讓這件單品以外套的方式呈現，在內搭的部分則挑選白色高腰牛仔短裙及休閒的Bra Top，用單一色系去呼應整體穿搭，簡單的顏色挑選讓整體不會過於複雜。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／Pinterest、Twitter 、Sassy Daily

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

蘿蔔腿救星就是它！夏天「這4款」超顯瘦牛仔褲推薦，買對視覺體重直接少一半！

《誰是被害者》許瑋甯的記者穿搭真的太帥！格紋西裝、短版風衣根本是OL穿搭圖鑑！

夏天顯瘦穿搭靠這件！韓妞到歐美部落客都換上的「澎澎袖」，穿上手臂贅肉直接瘦一半！