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海莉比伯一件白襯衫就夠辣！Oversize、下衣失蹤3招穿出夏日小心機

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小賈斯汀（Justin Bieber）的太太海莉鮑德溫（Hailey Bieber），在近期已經成為許多年輕女孩穿搭的典範，從她日常街頭帥氣的穿著，到參加正式場合時在搭配上又不失優雅，能進能退的的風格，讓她的 Instagram 人氣居高不下！她的穿搭功力更表現在基本款的服裝穿搭上，儂編在這裡整理出她運用白襯衫做的 3 種穿搭，讓妳在夏天也能運用基本單品穿出新風格。

上寬下窄　展現纖細身形

▲▼白襯衫怎麼穿？小賈太太「這3招」拯救衣櫃無聊單品，Oversize、運動混搭都能完美駕馭！（圖／Bella儂儂提供）

第一套是許多女孩都能駕馭的風格，海莉鮑德溫運用一件 Oversize 的襯衫做搭配，下身則選貼腿的煙管牛仔褲，襯衫的穿法讓他以罩衫的方式呈現，緊扣3顆左右的釦子，表現出隨性的樣貌，配件上她鞋款選擇了一雙鞋面設計感豐富的高跟涼鞋做搭配，再挑選一個 Balenciaga 的紅色沙漏包做為穿搭重點，讓整身造型更完整。   

經典單品全上身　夏天完美造型

▲▼白襯衫怎麼穿？小賈太太「這3招」拯救衣櫃無聊單品，Oversize、運動混搭都能完美駕馭！（圖／Bella儂儂提供）

牛仔短褲、水桶包到Nike白色AirForce，海莉鮑德溫延續上一套襯衫，再把所有單品換成基本款，襯衫穿著方式一樣僅扣上方三顆，不讓短褲呈現下衣失蹤的狀態，用帶點青春陽光的方式去展現一件白襯衫。

襯衫外套　單一色系的休閒風格

▲▼白襯衫怎麼穿？小賈太太「這3招」拯救衣櫃無聊單品，Oversize、運動混搭都能完美駕馭！（圖／Bella儂儂提供）

最後一套，海莉鮑德溫在襯衫挑選一件超級大尺寸的上衣，她讓這件單品以外套的方式呈現，在內搭的部分則挑選白色高腰牛仔短裙及休閒的Bra Top，用單一色系去呼應整體穿搭，簡單的顏色挑選讓整體不會過於複雜。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／Pinterest、Twitter 、Sassy Daily   

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

Bella儂儂 , 襯衫穿搭 , 海莉鮑德溫 , 白襯衫 , 襯衫
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