學Jessica用「野餐格」裝嫩！四招假日心機穿搭　75%男友都招架不住

2020年正式進入盛夏，疫情稍稍趨緩，讓大家有機會到外面透透氣。所以儂編稍微精選出本季必備的穿搭元素「野餐格紋」，讓你能跟著女神Jessica一起裝賢慧，穿出連「直男癌」男友都招架不住的假日心機穿搭！

撩撥制服控男友

當制服感十足的雙排釦襯衫與學生短裙，染上野餐格紋之後，整個人就變得很有造型。雖然我們沒辦法像Jessica一樣，穿著溜冰鞋趴趴走，但你可以換成鞋櫃裡已經有的小白鞋配上白色短襪，輕鬆打造2020夏季最時髦的野餐格Total Look！

繽紛混色更顯年輕

除了過往熟悉的單色野餐格紋，Jessica身上這件以薄荷綠＋鵝黃的短版上衣，也是本季不能錯過的單品之一。雖然我們找不到一模一樣的女星同款，但可以先從其他類似元素，例如：短版繫帶上衣、方領公主袖或是繽紛混色的款式下手！

碎褶田園風

野餐格紋是個很神奇的設計元素，凡是加上它之後，整個人的狀態就會立刻年輕10歲，若你還覺得不夠減齡，可以選擇野餐格紋＋小碎褶的田園風款式。這類單品不只穿起來精神奕奕，也超級上相，非常適合穿去網美打卡景點！

端莊優雅也Ok

身為半熟女人的30+女孩，或許會擔心自己穿野餐格太賣萌，但其實「西卡歐妮」也31歲囉～～但儂編懂你的心，所以在這邊提供一個小小建議，就是改穿裙長略長的款式，或是配上略帶正裝感的手提包，就能壓低萌感晉升端莊淑女行列！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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