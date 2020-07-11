「氣炸鍋」原價破萬元下殺2890元再優惠！夏天進廚房不流汗　還能減油80%

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時尚中心／綜合報導 圖／翻攝自Unsplash

正值台灣悶熱的夏季，在廚房開伙煮飯簡直就是人間煉獄，每一道菜都加了心酸汗水，這時真的非常需要一台「氣炸鍋」，把食材丟進去、按下去，就可以回房間繼續吹冷氣，時間到便能優雅又清爽的吃一頓，多麼方便！好消息是「Her和她」購物平台上正提供「鍋寶數位健康氣炸鍋」超殺折扣，原價破萬現在只要2890元，Her會員輸入折扣碼「hercp200」還能再折200元，包含5個全套配件還加送炒鍋與料理刀，根本比外出吃一頓飯還便宜！

平常煮飯最麻煩的就是幾乎不能離開廚房，不但要注意火侯、不時手動翻炒，還會因為瓦斯爐的熊熊火焰和熱氣熱到受不了，讓煮飯跟打仗一樣，到最後總是弄得狼狽不堪，而「鍋寶數位健康氣炸鍋」內建8大自選菜單，包括薯條、肉類、海鮮、蛋糕、披薩、烤魚、牛排、雞腿，一鍵按下去輕鬆又優雅。所以近年來「氣炸鍋」爆紅，晉升家中必備的小家電不是沒有原因的，對於不太會煮飯的手殘人來說，更是廚房好幫手。

此外，使用「氣炸鍋」料理還有「健康」這個不能不提的大優點，利用新一代TURBO氣旋對流科技，讓食物均勻又快速的受熱，達到減油80％的效果，想吃炸物就自己動手，比起外面賣的鹽酥雞、炸薯條更安心又健康。

網路上也有網友分享，因為特別喜歡吃路邊攤的炸物，所以買了氣炸鍋之後，把所有平常愛吃的食材都拿進氣炸鍋炸炸看，包括薯條、雞塊、銀絲卷、柳葉魚、BBQ肉串⋯⋯通通都能輕鬆做出不輸給專業的美味，是不是讓人更心動了？現在「Her和她」購物平台「寶數位健康氣炸鍋妙廚限定組」推出超殺價，全套包含烤模、烤盤、串燒架、烤架、烤叉等配件，再送金鑽不沾炒鍋、玫瑰料理刀，原價10780元，特惠價只要2890元，會員輸入折扣碼「hercp200」還能再折200元！

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