雪肌精化妝水超殺價！500ml大容量1188元　美白巨星一定要囤

記者李薇／綜合報導

夏季就是美白的季節，KOSE高絲的雪肌精已經35周年，甚至有「肌膚終身伴侶」的美譽，讓人一瓶接著一瓶不斷回購，除了如化妝水般使用，也能濕敷，加強角質代謝、讓肌膚白皙透亮，甚至痘疤暗沉都跟著消失，只要是想要美白的人，都會找上它。購物網站「Her和她」推出高絲藥用雪肌精化妝水500ml原價1980元、特價1188元，超大容量實在太划算。

▲KOSE高絲藥用雪肌精化妝水，500ml，原價1,980元，特價1,188元。點我購買。



高絲藥用雪肌精含有薏仁萃取液、當歸萃取液、土白蘞萃取液等成分，其中，薏仁又被稱為是「世界禾本科植物之王」，營養價值很高，對於肌膚白皙有很好的效果，不僅可以吃，拿來作為美膚的成分也相當有效。

除了薏仁，雪肌精並含有當歸萃取成分，可以幫助滋養呵護肌膚，同時達到內在調理的效果，提升肌膚對於外在環境的防禦力，同時又有淨白、保濕的效果；另外，土白蘞萃取液，根據唐代醫書《外台秘要》記載，可使膚色白皙，具有使肌膚勻亮的效果。

▲肌膚白皙透亮，氣色更好。（圖／pakutaso）



因為添加了多種的美白秘方，因此雪肌精受到很多愛美的女孩歡迎，尤其是有肌膚暗沉困擾的人，更是特別會挑選它使用，看得到美白的成果，同時又有潤澤肌膚的效果，讓人用起來非常有感，當然會持續回購。

「Her和她」推出「高絲藥用雪肌精」500ml限時下殺優惠，原價1980元、特惠價1188元，還沒用過的趕快趁著優惠買起來，如果向來就是愛用者，趕緊補貨吧！

▼▼點圖超划算▼▼

▲KOSE高絲藥用雪肌精化妝水，500ml，原價1,980元，特價1,188元。點我購買。

