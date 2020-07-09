美妝品牌三倍券優惠、組合一次看！蘭蔻極光水大方送、IPSA流金水66折

記者張毓容／綜合報導

第一波振興三倍券即將上路，為響應政府振興經濟政策，各大美妝品牌也紛紛推出三倍券的相關優惠、組合和各種加碼好禮，有些折扣更堪比年中檔期，而且從保養、彩妝到身體護理全都有，快來看看有哪些好康，快趁這一波補貨補起來！

LANCOME蘭蔻



呼應政府「振興三倍券」，蘭蔻於7/15～8/31加碼3重禮讚，為所有亟需明亮光采的肌膚，帶來加倍紓困提振能量。





1.任一消費就送極光水10ml

於活動期間，蘭蔻加碼「任一消費即贈極光水」活動，臨櫃消費不限金額就送極光水10ml（全台限量3,000份，每人限領一次）。

2.會員點數3000點大方送

凡活動期間在蘭蔻全台專櫃消費滿3,000元，並綁定蘭蔻官方LINE，立即贈送法式優雅護頸枕和會員點數3,000點(每人每卡限贈一次)。

3.三千元特惠組

蘭蔻更特別推出2款買到賺到的3,000元振興券專屬組合，包括以全新小黑瓶「超未來肌因賦活露30ml」為主角的「肌因修護振興組」，單買一瓶30ml正產品就送迷你小黑瓶5ml X 2，等於現省1,000元。

▲LANCOME 肌因修護振興組，價值4,000元，特惠價3,000元。

還有兩款超人氣底妝「零粉感超持久粉底」或「超極光精華水粉底」2選1，再加上「絕對完美唇膏」的「超級粉底美唇組」，粉底、唇膏色號任選，更加贈輕柔卸妝乳50ml。



▲LANCOME 超級粉底美唇組，價值3,450元，特惠價3,000元。

IPSA



IPSA熱銷第一的「流金水」美膚微整機能液被譽為日本4大神仙水之一，持續熱賣10年依舊備受歡迎，但流金水家族其實還有2個內行人才知道的黑馬，包括質地輕盈、一抹化水的美膚微整精華凝凍，以及如行動版流金水、可隨時補充水份的美膚保水菁華棒 。

▲流金水還有2個「姊妹品」美膚微整精華凝凍和美膚保水菁華棒也是默默熱賣的黑馬。



這次IPSA準備振興三倍券鐵粉方案，除了必備的流金水組，更特別加推「流金水3姊妹保養10件組」，以超優惠的66折就能一次帶走流金水好評3姊妹，還加贈超澎湃好禮，等於買美膚微整機能液＋美膚微整精華凝凍＋美膚保水菁華棒，就送淨化歸0前導精萃9ml+美膚微整機能液30ml+ME濕潤平衡液30ml+美膚微整機能凝凍4.5g+ 誘光控色乳5g+緊緻集效霜0.3g+化妝棉50入。

▲IPSA 流金水3姐妹保養10件組，價值5,621元，特惠價3,710元。

就是想囤流金水的人也可以選擇「流金水3胞胎保養10件組」，一樣是將近66折的超低優惠買3罐流金水，就送瞬卸潔膚油40ml+柔潤潔膚乳50ml+泥狀角質按摩霜15g+逆齡角質發光精露30ml+化妝棉50入+美膚膜力保濕露30ml+淨化歸0前導精萃0.6ml x 3 。

▲IPSA 流金水3胞胎保養10件組，價值5,660元，特惠價3,780元。

su:m37



su:m37是韓國LG美妝保養集團旗下品牌，其明星商品「青春奇蹟活酵肌秘露」就是韓國神仙水始祖之一，更是不少韓星的私房愛用物。因著此次振興三倍券無法用在網購上，su:m37特別為喜歡網購的粉絲推出比三倍券更優惠的「肌秘露」加大限量組。

自7/10～7/31於momo購物網及su:m37甦秘官網，可以史上最划算的超低45折購買「活酵肌秘露加大限量組」，內含3瓶肌秘露正貨，等於現省4,360元，限量100組，快揪朋友一起來買。

▲su:m37 活酵肌秘露加大限量組，80ml X 3瓶，價值8,040元，特惠價3,680元。

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