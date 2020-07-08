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星巴克7月首發「連3天買一送一」來了　振興券開跑前先衝一波！

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▲星巴克,買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會）

▲星巴克7月首發買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會）

記者蔡惠如／綜合報導

振興券引發的消費潮即將在7／15正式登場，在這之前統一集團先以「7-ELEVEN DAY」主題活動搶先促銷，旗下星巴克當然不會缺席，從7／10至7／12連續3天祭出「全品項飲料好友分享日」，活動期間從早上11點開始到晚上8點，單筆購買兩杯容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

為配合母集團活動，星巴克也不囉唆推出連續3天買一送一，優惠範圍囊括全品項飲品，7／10、7／11與7／12長達3天，從上午11點至晚上8點期間都有優惠，讓大家在實體振興券上路前先搶一波優惠，本週末別忘記去喝杯咖啡啊！

無論揪家人或好友一同搶便宜，請注意優惠相關限制，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務，且優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精、燕麥奶飲料。

此外，機場門市、高鐵、鐵路站內門市，與部分特定門市如洄瀾、花蓮和平、高雄夢時代及車道服務等不提供買一送一優惠服務。

而振興券正式開跑後，星巴克也針對紙本振興券推出「咖啡振興時光」活動，持券消費可享全店9折，從咖啡飲料、餐點食品到咖啡用品等消費均有涵蓋，優惠期間長達半年，且從7／15至7／17期間，再加碼以「紙本振興三倍券」到店單筆消費，再加贈全品項飲料好友分享優惠，等同多賺一次買一送一。

伯朗咖啡館宣布即起至7月底止，除原有多數門市舉辦的每周一舉辦飲品分享日與每周五卡友日買一送一優惠，再「加碼」於周二至周四，其「熱情盛夏限定飲品」系列也推買一送一優惠，意即周一至周五的上班日，天天都有買一送一的優惠促銷。

▲連鎖咖啡振興券方案。（圖／記者許力方攝、伯朗提供）

▲伯朗咖啡館熱情盛夏限定飲品，7月份每周二至周四均提供買一送一優惠。

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關鍵字：

星巴克, cama, 買一送一, 7-ELEVEN DAY, 振興券, 三倍券, 振興三倍券
fashion.net

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