《鐘樓怪人》讀熟了　肯定看懂萬寶龍雨果限量筆

▲萬寶龍大文豪系列向維克多雨果致敬特別款鋼筆，35,400元。（圖／萬寶龍提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

文學鉅著讀千百回也不膩，萬寶龍（Montblanc）總以大文豪系列書寫工具，帶領人們再回味一次，今年以法國大文豪維克多雨果（Victor Marie Hugo）為主角，在4款書寫工具上呈現他筆下《鐘樓怪人》場景巴黎聖母院，也受《悲慘世界》中主角尚萬強人物特質啟發，就看書迷能找出多少經典元素了。

▲萬寶龍大文豪系列向維克多雨果致敬限量款1831鋼筆，140,900元。

未限量的向雨果致敬特別款書寫工具，以《鐘樓怪人》故事為背景，筆蓋設計猶如巴黎聖母院建築，筆尾則讓人聯想到拴住加西莫多的柱子；限量1831款式則以《悲慘世界》為主軸，採用包鉑金屬搭配紅色亮漆，因為紅色是主角尚萬強的囚服，筆蓋上數是他的入獄編號，但筆蓋頂端鐫刻句子「Chaque homme dans sa nuit s'en va vers sa lumière（每一個身處黑夜的人，都該從黑暗脫身投向光明）」，正是雨果鼓舞人心的名句。

▲萬寶龍大文豪系列向維克多雨果致敬限量款8鋼筆，約4,904,000元。



▲萬寶龍大文豪系列向維克多雨果致敬限量款83鋼筆，1,088,500元。

萬寶龍向雨果致敬限量83鋼筆則走入雨果生活，金質覆蓋層下透出藍色亮漆，象徵他從歐特維爾故居仰望天空的顏色；最貴重的設計是要價逾490萬元、限量8支的筆款，使用空窗琺瑯工藝製作不同紅釉色澤的中央玫瑰窗，表面則以金質花窗裝飾如彩繪玻璃窗。此系列同時推出較易入手的周邊商品，包括墨水、筆套與筆記本。

▲萬寶龍大文豪系列向維克多雨果致敬#146筆記本（左）2,700元，50ML墨水1,300元。

向文學名著取經的還有名錶品牌IWC，以飛行錶為基礎推出艾修伯里最著名作品《小王子》的一系列錶款，當中46毫米大型飛行員腕錶「小王子」特別版配備藍色錶盤，3時位置為7日動力儲存顯示，錶背則裝飾文學迷熟悉的身穿大衣、攜帶佩劍的小王子形象。

▲IWC大型飛行員腕錶「小王子」特別版，錶背鐫刻小王子圖案，430,000元。（圖／翻攝IWC官網）

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