濃眼妝退燒！南韓女孩都在畫「蜂蜜奶油」色眼影　看起來溫柔又有氣質

記者李薇／綜合報導

南韓美容業積極發展，也有許多新興品牌推出很厲害的單品，最近一個「蜂蜜奶油」九宮格眼影盤就在網路上發燒，超多部落客都在PO文分享，大讚它的顏色跟粉質讓人一用就傾心，可以打造出溫柔小姊姊的眼妝效果。

這盤眼影出自dasique的品牌所推出的全新色系，以淡雅的蜂蜜牛奶顏色做為搭配，暖暖的奶油色則讓人看到就覺得溫柔婉約，不管是簡單單色擦或者是混合使用，都可以展現出自然、清爽夏季眼妝效果。

在 Instagram 查看這則貼文 셔니◡̈（@seanii__）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 6 日 下午 12:03 張貼

在顯色度上面，也是相當厲害，儘管是比較淡雅的色調，但網路上女孩們的刷色還是可以看出每個顏色的不同以及質地，總體偏向霧面質感居多，當然也有大顆亮片的金屬色調，可以作為眼睛中央或是眼頭的打亮。

不只是dasique推出這種顏色的眼盤，總是走在流行尖端的3CE旗下也有一盤顏色非常類似，同樣也是奶油蜂蜜的色調，大多數也是霧面質感的材質，塗抹在雙眼看起來溫柔又婉約，很適合新手或是老手可以玩出很多種的眼妝效果。

3CE的眼影盤整體跟dasique比較起來，顏色更加淺色調，所以畫出來會比較偏向乾淨、清爽的眼影色調，跟dasique的溫柔溫暖還是有些許不同，不管是收哪一盤都很適合日常或是約會使用，CP5值非常高。