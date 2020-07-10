日本調查「男生喜歡收到的禮物」TOP5　蛋糕竟上榜、第一名男女通殺

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@actorleeminho、@bn_sj2013

女孩們別老是吵著和男友們要禮物，偶爾換自己為另一半悉心準備驚喜，也是一種能為關係增溫的小情趣，一項日本調查便特別針對男生們「最想／喜歡收到的禮物」進行訪問統計，女孩們不妨參考看看，下次紀念日、男友生日、慶祝時從中挑選禮物絕不會錯：

TOP5. 蛋糕

甜食不是女生的專利，其實很多男生也是很喜歡吃蛋糕甜點的，尤其是由女孩子親自精心挑選、訂做，甚至是親手製作的蛋糕，最受到男生的喜愛，能吃到裡頭滿滿的心意，是讓「蛋糕」擠進前五名最重要的原因。

TOP4. 飾品

相對於女生的服裝，男生的服裝選擇比較少，也顯得低調許多，所以很多男生更喜歡運用飾品來展現品味，現下的潮流界品牌也愈發往男士飾品發展，選擇多更多。

在 Instagram 查看這則貼文 이민호 leeminho（@actorleeminho）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 23 日 上午 4:11 張貼

TOP3. 領帶

由於日本上班族對於穿著的要求普遍比台灣嚴格規定，大部分的男生進辦公室都是需要穿西裝、打領帶的，同時也是一個男人成熟、穩重且可靠的象徵，依據不同場合還要用不同的花色來映襯，是非常實用的選擇之一。

TOP2. 手錶

每個男生心中都會自己的夢幻錶款，若是想送一份大禮，手頭預算也充足的話，沒有哪個男生看見自己夢寐以求的手錶不會眉開眼笑的，不過對於手錶領域不諳的女生，可能就得多花點心思去了解囉。

在 Instagram 查看這則貼文 @esquire.korea 分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 15 日 上午 1:26 張貼

TOP1. 錢包

榜首「錢包」可說是男生、女生通殺，且錢包用個兩、三年就差不多可以換，也是絕對用得到的禮物，好好記錄下對方時常關注的品牌，從中挑選是最安全不出錯的選擇。

如果發現對方以上5樣都不缺或是可能不會喜歡的話，調查結果中還包括了酒類、鑰匙包、男士手袋、鞋款和花束，乍看之下與女生的喜好差不多，不過也不能隨便亂送，記得要將對方的喜好考慮進去，才能成功送出對方滿意的禮物。

►過期票券別浪費！簡單3步驟 教你搶救妙招

►日本調查「情侶分手原因」排行TOP10 最大問題還是回歸到「價值觀」

►冷戰後拉不下臉？6個破冰小技巧情侶、朋友都適用