fb ig video ETtoday search mobile

日本調查「男生喜歡收到的禮物」TOP5　蛋糕竟上榜、第一名男女通殺

>

編輯／JJ　圖／翻攝自IG@actorleeminho、@bn_sj2013

女孩們別老是吵著和男友們要禮物，偶爾換自己為另一半悉心準備驚喜，也是一種能為關係增溫的小情趣，一項日本調查便特別針對男生們「最想／喜歡收到的禮物」進行訪問統計，女孩們不妨參考看看，下次紀念日、男友生日、慶祝時從中挑選禮物絕不會錯：

TOP5. 蛋糕

甜食不是女生的專利，其實很多男生也是很喜歡吃蛋糕甜點的，尤其是由女孩子親自精心挑選、訂做，甚至是親手製作的蛋糕，最受到男生的喜愛，能吃到裡頭滿滿的心意，是讓「蛋糕」擠進前五名最重要的原因。

▲男生喜歡收到的禮物。（圖／翻攝自IG）

TOP4. 飾品

相對於女生的服裝，男生的服裝選擇比較少，也顯得低調許多，所以很多男生更喜歡運用飾品來展現品味，現下的潮流界品牌也愈發往男士飾品發展，選擇多更多。

TOP3. 領帶

由於日本上班族對於穿著的要求普遍比台灣嚴格規定，大部分的男生進辦公室都是需要穿西裝、打領帶的，同時也是一個男人成熟、穩重且可靠的象徵，依據不同場合還要用不同的花色來映襯，是非常實用的選擇之一。

TOP2. 手錶

每個男生心中都會自己的夢幻錶款，若是想送一份大禮，手頭預算也充足的話，沒有哪個男生看見自己夢寐以求的手錶不會眉開眼笑的，不過對於手錶領域不諳的女生，可能就得多花點心思去了解囉。

TOP1. 錢包

榜首「錢包」可說是男生、女生通殺，且錢包用個兩、三年就差不多可以換，也是絕對用得到的禮物，好好記錄下對方時常關注的品牌，從中挑選是最安全不出錯的選擇。

如果發現對方以上5樣都不缺或是可能不會喜歡的話，調查結果中還包括了酒類、鑰匙包、男士手袋、鞋款和花束，乍看之下與女生的喜好差不多，不過也不能隨便亂送，記得要將對方的喜好考慮進去，才能成功送出對方滿意的禮物。

►過期票券別浪費！簡單3步驟　教你搶救妙招

►日本調查「情侶分手原因」排行TOP10　最大問題還是回歸到「價值觀」

►冷戰後拉不下臉？6個破冰小技巧情侶、朋友都適用

關鍵字：

男女, 感情, 送禮, 男生, 喜歡收到的禮物
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

BLACKPINK超狂背景遭起底！4位都是富家千金　大姊Jisoo還是皇族後裔　

BLACKPINK超狂背景遭起底！4位都是富家千金　大姊Jisoo還是皇族後裔　

香蕉＋牛奶簡單吃還助減肥　2時段喝最有感

香蕉＋牛奶簡單吃還助減肥　2時段喝最有感

丸子頭是大忌！夏季「4種髮型」超危險，小心頭臭找上門

丸子頭是大忌！夏季「4種髮型」超危險，小心頭臭找上門

百年美國服飾Brooks Brothers宣告破產！台灣情況官方回應了 日本爆紅UNIQLO「涼感寢具」台灣登場！不開冷氣睡覺也能涼整夜 星巴克7月首發「連3天買一送一」來了　振興券開跑前先衝一波！ 超嚴重「拖延症末期」星座Top 3 ！佛系水瓶才第二、冠軍治不了 皮膚科醫師點出「3個洗髮錯誤」　做錯頭皮狂出油，落髮跟著來 Irene天使裝扮換個角度魔鬼身材全都露　澀琪祭出高衩Bodysuit對尬 LV帳篷超過百萬元太狂！先買150萬元硬箱才能加購　半夜也能看見藍天白雲

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面