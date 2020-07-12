歐米茄星座男錶時尚指數激升　招牌扣爪、指針瘦身成功

▲歐米茄星座系列Sedna™金同軸擒縱41毫米大師天文台腕錶，667,800元。（圖／歐米茄提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

歐米茄（OMEGA）經典再翻新，星座系列推出全新41毫米男錶，熟悉的錶迷立刻會發現細緻的小改款，包括錶殼與扣爪邊緣的斜削設計較過往錶款更纖細、錶冠也經過修改顯得有型，而面盤上的修長三角形時標靈感源自曼哈頓天際線，搭配「瘦身」版的指針，整只錶時尚指數飆升。

▲18K金黑面款的歐米茄星座系列同軸擒縱41毫米大師天文台腕錶，667,800元。



▲配備浮雕絲綢銠灰色面盤的精鋼款歐米茄星座系列同軸擒縱41毫米大師天文台腕錶，212,000元。

搭載大師天文台腕錶認證歐米茄大師同軸擒縱8900 / 8901機芯的星座系列41毫米男錶，共有不鏽鋼、18K金、Sedna™金材質，除了一款搭配不鏽鋼錶圈，其他款式均搭配拋光陶瓷錶圈，上面的羅馬數字以歐米茄Ceragold™瓷金或是液態金屬打造，而錶帶則有金屬鍊帶與抗菌橡膠襯裡皮革錶帶選擇。

▲AP CODE 11.59系列自動上鍊計時碼錶（左），CODE 11.59系列自動上鍊腕錶。（圖／AP提供）



有了穩固的根基，讓鐘錶品牌更有信心再延伸新款，AP（Audemars Piguet，愛彼）去年發表令錶界驚豔的Code 11.59系列即獲好評，今年再為自動上鍊腕錶與自動上鍊計時碼錶推出深邃優雅新色，前者呈現煙燻太陽紋裝飾亮漆錶面，分別有酒紅、深藍、深紫色以及玫瑰金搭18K白金材質的灰色款式；Code 11.59系列計時碼錶也有相同配色，並多一款煙燻灰面盤的雙色材質腕錶，豐富的款式讓男、女錶迷都能尋得心儀錶款。

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