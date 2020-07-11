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忽略頭皮曬傷小心引起落髮！夏季髮膚曬後4大急救保養對策

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▲夏季曬後頭皮4大急救保養對策 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲夏季陽光強烈，除了臉部、身體肌膚會曬傷，頭皮也有曬傷可能。(圖／翻攝IG@heybiblee、@taeri__taeri)

記者張毓容／台北報導

高溫炎熱的夏季，除了肌膚會曬傷，你知道頭皮也會曬傷嗎？頭皮位於全身最高處，且如同臉部、身體肌膚一般，若沒有做好完善的防護措施，受到紫外線曝曬下可能會曬傷，進而使頭皮肌膚的天然皮脂膜被破壞、角質層受損，而降低髮膚自然防禦力，加速髮膚老化，甚至引起落髮問題。

因此，頭皮曬傷後的首要關鍵，除了要避免繼續曝曬及過度刺激，另一重點則是曬後護理。針對曬後頭皮不適狀況，可利用4大急救保養對策，幫助舒緩、安撫髮膚曬後不適，回復防禦機制穩定膚況，拯救夏季曬後問題髮膚。

1.涼感護理急速降溫

於受到陽光高溫的刺激，曬後的髮膚正處於敏弱的狀態，產生熱感、紅、腫等症狀，建議將毛巾沾濕後放入冰箱冷凍約5分鐘取出，並擰乾至不滴水，覆蓋住頭部靜置5-10分鐘鎮定，接著使用具有涼感及質地清爽之產品如舒緩精華、凝露，塗抹於曬傷的部位，降低頭皮肌膚表層的溫度，再進行後續護理。

▲夏季曬後頭皮4大急救保養對策 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲曬後要避免使用過熱的水溫，並要選擇成分溫和的洗髮產品。(圖／翻攝IG@loccitane)

2.溫和清潔，水溫勿過高

曬後的肌膚狀態較不穩定，為避免油脂和髒汙阻塞毛孔導致暫時性落髮問題，針對髮膚曬後的清潔方面，應避免使用熱水及清潔力較強的洗髮精造成過度刺激，建議以溫水進行清洗，並選擇成分較溫和的髮浴用品。另外，特別需要注意的是，曬傷的頭皮請務必停止使用含有磨砂顆粒、或具有強力代謝功能的髮膚調理產品，如頭皮去角質產品，防止頭皮再度受到刺激、造成髮膚過多的負擔

3.加強曬後修護

為幫助加強修護曬後護理，可於髮膚清潔後，增加保養的步驟，為髮膚補充能量，強化肌膚防禦力。

▲夏季曬後頭皮4大急救保養對策 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲頭皮狀況較為穩定後，可透過頭皮按摩舒緩曬後緊繃不適。(圖／翻攝IG@renefurterer)

4.定期為髮膚深度保養

待肌膚回復穩定狀態後，建議使用具有舒緩及前導功效之頭皮精油按摩，打開肌膚通道，進行深度淨化的髮膚保養，幫助解除曬後肌膚緊繃不適。

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關鍵字：

保養, 頭皮, 髮膚, 曬傷, 曬後保養, 急救保養, 對策, 夏季, 夏日, 紫外線, 曝曬, 落髮, 掉髮
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