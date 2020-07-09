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歐舒丹推出「果汁做的護唇膏」　一抹改善唇紋、有感潤色

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▲▼歐舒丹推出「果汁做的護唇膏」　一抹改善唇紋、有感潤色。（圖／品牌提供）

▲果漾夾心護唇膏先前日本上市，就掀起一波討論話題。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

歐舒丹今夏首度推出業界首創「果漾夾心護唇膏」，靈感來自法國蔬果生產量最高的普羅旺斯傳統市集，擷取天然有機水果養分萃取，內層護唇、外層潤色，輕鬆打造母胎美唇。

▲▼歐舒丹推出「果汁做的護唇膏」　一抹改善唇紋、有感潤色。（圖／品牌提供）

全新果漾夾心護唇膏雙層夾心護唇膏設計，外層潤色，內層包覆著維他命夾心滋養配方，富含抗氧化成份，為唇部帶來8小時長效保濕，質地柔滑潤澤好塗抹，平滑柔嫩唇部肌膚，改善唇紋，勻亮唇色。

▲▼歐舒丹推出「果汁做的護唇膏」　一抹改善唇紋、有感潤色。（圖／品牌提供）

▲歐舒丹 果漾夾心潤色護唇膏，#05鮮榨紅石榴，880元。

台灣一共推出4款色號，完美襯托亞洲女性膚色，自然發色度更是素顏時的氣色好夥伴，全新豔陽盛夏果漾唇膏系列將於官網及全台20家櫃點獨家販售。

▲▼歐舒丹推出「果汁做的護唇膏」　一抹改善唇紋、有感潤色。（圖／品牌提供）

▲BOBBI BROWN 晶鑽桂馥潤色護唇膏，粉紅限量版，1,250元。

晶鑽桂馥潤色護唇膏添加奢華植物油萃取成分，深層滋潤不黏膩、內含維他命C和E，幫助修護柔嫩唇紋，膚溫變色科技能雙唇自然透潤變色。

▲▼歐舒丹推出「果汁做的護唇膏」　一抹改善唇紋、有感潤色。（圖／品牌提供）

▲ESTEE LAUDER  粉嫩慾望潤色護唇膏，1,100元。

粉嫩慾望潤色護唇膏蘊含45%植萃保養油，上唇滋潤卻絲毫不黏膩，獨家智慧溫感科技有效校正暗沉唇色，一抹雙唇根據唇部溫度轉換為自然粉嫩唇色。

▲▼歐舒丹推出「果汁做的護唇膏」　一抹改善唇紋、有感潤色。（圖／品牌提供）

▲Kiehl's 檸檬奶油護唇膏，玫瑰色，700元。

檸檬奶油護唇膏兼具保養與潤色效果，可以長效滋潤唇部12小時，含有SPF30的防曬係數，提供雙唇全方位的防護效果。

▲▼歐舒丹推出「果汁做的護唇膏」　一抹改善唇紋、有感潤色。（圖／品牌提供）

▲曼秀雷敦 Magic Color 粉漾變色潤唇膏（玫瑰粉），140元。

Magic Color粉漾變色潤唇膏，內含溫感變色配方，會依據唇溫變幻出最適合膚色的粉嫩色彩，蘊含高保濕植物精萃成分，塗抹瞬間有效滋養乾燥雙唇，持久滋潤保濕。

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關鍵字：

歐舒丹, 潤色護唇膏, 潤色, 雪花秀, 曼秀雷敦, BOBBI BROWN, ESTEE LAUDER, KIEHL’S
fashion.net

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