趕快放生吧！男人不愛了的「5徵兆」　冷漠比分手更可怕

▲食之無味、棄之可惜的愛情，趁早斷了吧！（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

比分手還要難受的是「不知戀情是否該繼續下去？」明知道該結束卻沒有勇氣結束，另一半的忽冷忽熱讓人傷心，這種不明說卻不愛了的情況，其實更殘忍，以下五個表現若是似曾相識，就不要再放不開，趁早認清現實吧！

不主動聯絡

另一半的心不在你身上時，你可以感受到他的冷漠，開始發現通常都是你主動聯絡，即便他下班回家，也不會打電話來問候一句，即便你主動聯繫，他也只是冷處理，幾句話就想打發你，忙著去做他的事情。

忘記你們的約定

約了下班要一起看電影，又或是放假要一起出去玩，但到了約定時間，他開始推托工作繁忙，甚至裝傻忘記，當你提醒他的時候，他反倒是怪你不貼心。你們之間的約定其實根本沒放在心裡。

不大方承認關係

男生如果真的愛你，恨不得和大家宣告兩人關係，如果你們的關係總是模糊不清，甚至卡在不願意把你帶進他的圈子，那麼他並不是真的愛你，可以解讀為「騎驢找馬」，反正沒有更好的，就先將就在一起。

話變得越來越少

當另一半心不在你身上時，你的所有事情都變得多餘，和他分享日常瑣事他嫌無聊，當你關心他時，他卻認為你在監督他，多問幾句更會讓他覺得煩躁，話越來越少，有時熱吵還比冷戰好。

不願意與你太親近

身體其實騙不了人，當他心屬於你的時候，身體碰觸是再親密不過的事情，當你開始發現他不願意牽你的手，不想你太靠近，甚至當你主動靠過去，他卻嫌很熱的時候，你就該知道他在暗示已經不喜歡你了。

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