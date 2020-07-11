學她這樣吃！94歲英國女王「超長壽菜單」公開

▲英國女王的「長壽菜單」內容其實和一般人無異。（圖／翻攝自IG/kensingtonroyal、Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II），今年高齡94歲依然老當益壯，究竟為何能如此長壽健康？除了遺傳基因之外，飲食方面也佔很大原因。根據《Evening Standard》報導指出，女王飲食相當嚴謹，不太碰澱粉，整體來說簡單樸實，快來看看她一天的飲食清單吧！

起床：英式早餐茶

早起喝茶可說是英國人的傳統，連英國女王也不例外，她每天起床的儀式就是喝杯早餐茶，不加鮮奶也不加糖，搭配甜甜的餅乾來迎接美好的一天．



早餐：新鮮水果搭穀片或吐司佐果醬、炒蛋

她的早餐很簡單，大多是選擇穀片加上水果，穀片有特殊品牌喜好，而且連保存都很仔細，據說要裝在指定的容器裡才新鮮。有時想換個口味，也會選擇吐司加果醬，想吃鹹的時候更會指定廚師要做炒蛋佐鮭魚或松露。

午餐前：開胃酒

女王吃不多，但是用餐前的儀式很重要，午餐前通常會來一杯琴酒或是Dubonnet，她喜歡加上檸檬和冰塊，能讓口感更好。

午餐：鮮魚佐蔬菜或烤雞肉沙拉

女王偏好輕食，烹飪方式也選擇不帶給身體負擔的烤箱料理或是簡單沙拉，像是她最愛烤比目魚搭上菠菜和櫛瓜，或是簡單沙拉就能度過一餐。

晚餐：牛肉或鹿肉

晚餐會攝取大量蛋白質，大部分是以排餐為主，像是牛排或是鹿排，喜歡搭配蘑菇、奶油，以及威士忌酒所熬煮而成的醬料。

甜點：草莓、甜桃、巧克力

女王最喜歡吃草莓，還有溫室種植的白甜桃。草莓能幫助腸胃蠕動，甜桃更是甜桃算是中GI的食材，不會讓血糖飆升，但吃的數量仍得控制。除了以上健康水果，她和一般女生一樣也抗拒不了巧克力誘惑，像是巧克力慕斯以及的巧克力甘納許戚風蛋糕都是她的最愛。

睡前：香檳

如同起床後的早餐茶，睡前她也會喝一杯香檳幫助進入睡眠儀式。

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