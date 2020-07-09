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一擦細嫩還超透亮！GA最新「綠光嫩膚露」老廢角質、粉刺閉口全搞定

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▲▼GA「綠光嫩膚露」角質粉刺全搞定 。（圖／記者張毓容攝）

▲Giorgio Armani全新「綠光嫩膚露」，一瓶搞定老廢角質、粉刺和暗沈、粗糙膚觸。（圖／記者張毓容攝，以下同）

記者張毓容／台北報導

近年來氣候異常，氣溫直線上升，加上空污粒子、塵埃和生活壓力、不當作息等多重因素影響下，許多人都有肌膚代謝失常，老廢角質堆積的問題，粉刺痘痘冒不停，肌膚也變得粗糙、暗沈無光，使得角質調理保養越來越受到關注。

Giorgio Armani頂級保養「黑曜岩系列」全新打造一款能溫和調理煥膚的水精露「黑曜岩新生奇蹟嫩膚露」，用擦的就能加速代謝、改善暗沈，擦出滑嫩透亮的嬰兒嫩肌，高濃度天然成分更讓瓶身透出淡淡的綠色光輝，被稱為「綠光嫩膚露」。

▲▼GA「綠光嫩膚露」角質粉刺全搞定 。（圖／記者張毓容攝）

▲Giorgio Armani 黑曜岩新生奇蹟嫩膚露，150ml，NT$4,500。

全新黑曜岩新生奇蹟嫩膚露除了有著「黑曜岩系列」經典的黑曜岩精萃，更注入最高濃度的「10倍濃縮密羅蘭」，深層修護補水，同時溫和平衡煥膚，搭配經手工採摘提煉出「山毛櫸芽活萃」和「有機酵母萃取」，能改善暗沈與膚色不均，淡化細紋，更維持肌膚彈性。

另外更添加全新成分「濃縮甘醇酸分子」，可快速滲透肌底，加速代謝老廢角質、粉刺，並緊實毛孔，使膚觸柔順平滑，天天溫和代謝，幫肌膚維持滑嫩透亮。

▲▼GA「綠光嫩膚露」角質粉刺全搞定 。（圖／記者張毓容攝）

▲現在購買「綠光嫩膚露」就能免費獲得「黑曜岩新生奇蹟精萃露」迷你瓶。

為慶祝「綠光嫩膚露」上市，Armani更推出雙重買贈活動，即日起於GA專櫃購買「黑曜岩新生奇蹟嫩膚露」，即可獲得「黑曜岩新生奇蹟精萃露」迷你瓶10ml；反之，若購買「黑曜岩新生奇蹟精萃露」，則可獲得全新「綠光嫩膚露」迷你瓶10ml。

▲▼GA「綠光嫩膚露」角質粉刺全搞定 。（圖／品牌提供）

▲Kiehl’s 牛奶淨膚濃縮活膚露，200ml，NT$2,200。

除了GA的「綠光嫩膚露」，先前掀起一波「牛奶水」保養熱潮的Kiehl’s牛奶淨膚濃縮活膚露，也是針對角質調理打造的多效精華水。獨特雙層牛奶淨膚設計，上層是23%高濃縮保濕精華，下層則注入Kiehl’s獨家「溫和淨膚科技」，能加速代謝老廢角質，全面淨膚並緊緻毛孔，同時達到「調理淨膚」和「保濕潤澤」的雙重效果，讓肌膚平滑細緻，更保濕透亮。

▲▼GA「綠光嫩膚露」角質粉刺全搞定 。（圖／品牌提供）

▲KANEBO 美妍角質美容液，100ml，NT$2,200。

KANEBO美妍角質美容液在日本可說是「國民角質液」，是日系保養第一瓶針對角質打造的美容液，在日本一直備受歡迎，持續熱賣。觸感柔滑的美妍角質美容液，輕輕擦拭即可輕鬆卸除多餘角質，幫助代謝粉刺、閉口，持續使用1個月週期能幫助調理因油水失衡所產生的肌膚粗糙問題，重現透明柔嫩、水油均衡的透亮細緻美肌。

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關鍵字：

美妝, 保養, 護膚, Giorgio Armani, 亞曼尼, GA, 綠光嫩膚露, 角質, 代謝, KANEBO, 佳麗寶, Kiehl’s, 契爾氏
fashion.net

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