夏天來去龜山島旅遊！搭船前先吃八寶冰、牛肉麵　10間頭城老街周邊美食

夏天到了就是要玩水！龜山島玩牛奶湖超夢幻，旅途上還有機會賞鯨喔！去之前不要忘了先填飽肚子，來看旁邊的頭城老街周遭有哪些美食吧！

阿宗芋冰城

古早味叭噗芋仔冰

叭噗叭噗！古早味芋仔冰是許多台灣人小時候的回憶，店家始終堅持手削芋頭皮製作出招牌芋頭口味，沒有添加乳製品與化學香料，香氣濃郁、口感清爽，搭配其他口味任選三球只要45元啊！

▲（圖／美食客莉莉吃起來提供）

貝加莫廚房

台義混搭手工披薩

外觀像田野間的糧倉，實際走入空間卻是挑高舒適的LOFT工業風！現點現做的手工披薩使用義大利百年品牌的麵粉，撒上宜蘭出名的鴨肉片與金桔，口味特殊且料多味美，適合全家出遊來訪喔！

▲（圖／美食客獅子大鳴大放提供）

龍記牛肉麵

牛三寶麵每日限量

曾經當選2019頭城美食節小吃名店，經典必吃的牛三寶裡頭有牛腱、牛肚和牛筋，肉塊碩大，口感軟嫩好咬，牛三寶為每日限量販售所以要提早來吃，此外大滷麵與酸辣麵也頗受歡迎喔！

▲（圖／美食客chia提供）

一品老店

碗粿等鎮店三寶

碗粿淋上老闆娘自製肉燥保留了最純粹的米香，口感軟Q綿密，加上大腸麵線和豆花組成鎮店三寶，適合不太餓的時候來點傳統小吃墊墊胃。

▲（圖／美食客珊蒂享吃提供）

麻醬麵蛤蜊湯

在地知名老店

在頭城小有名氣的麻醬麵蛤蜊湯已更改招牌為「頭城麻醬麵」，停售蛤蜊湯後，豬血湯的湯頭鮮甜，清淡卻很夠味，麻醬麵雖然湯汁較多但香氣十足，滴上店家自製辣油更夠味！

▲（圖／美食客YJ美食日記|台北週邊美食提供）

樂屋日式小吃

高CP值日式料理

距離蘭陽博物館只要五分鐘車程，每日都有新鮮漁獲但是價格卻相當平價，生魚片吃得到彈牙口感，帶有台式風味的豬排飯也只要60元，喜歡握壽司的吃貨們記得要早點來，有時不到打烊時間就賣光囉！

▲（圖／美食客天威提供）

魚季(刺身＆丼物)和食

日籍師傅親手料理

店家位在頭城火車站旁，建築外有巨大鳥居相當顯眼，每日進貨的限量新鮮海味會寫在黑板上，由日籍師傅親自操刀料理，主要供應各式海鮮定食套餐，此外也有單點的生魚片料理喔。

▲（圖／美食客奶茶色的草提供）

奶油麵包烘焙坊

老闆自製歐式麵包

店家供應多元早午餐選擇，例如起司牛肉堡與酪梨吐司等，都帶有歐式麵包的扎實口感，用料豐富每份餐點都像是一場野餐派對，而每日中午12點至下午2點是老闆自製麵包出爐時間，麵包控也可以抓準時間來搶購喔！

▲（圖／美食客Anita提供）

灆咖啡SEAVIEW COFFEE

眺望龜山島海景

想要眺望龜山島就來這裡！窗外無敵海景超遼闊，來份千層蛋糕與水果鬆餅就能享受悠閒的下午茶，另外還有供應鹹味輕食，適合情侶前來拍照打卡！

▲（圖／美食客Ting提供）

小涼園冰果室

60年歷史冰果店

這家冰果店居然已經60歲啦！夏季才有營業的冰果店，每天現煮招牌八寶冰的配料，裡頭有綠豆、薏仁、小涼圓、玉米、地瓜等，天然又實在，搭配剉冰超消暑，難怪在地人都推薦！

▲（圖／美食客如ㄦの悠閒食光提供）

圖、文／MENU美食誌

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