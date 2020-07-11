金高銀破天荒「剪短髮」仙氣驟減！黑西裝上身帥到認不出





▲金高銀出演的 《The King：永遠的君主》剛剛落幕，就換上超俐落短髮。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

南韓女星金高銀出演的《The King：永遠的君主》剛剛落幕，近期她以服飾品牌代言人身份出鏡最新形象照，令粉絲驚艷的是，金高銀剪去一頭招牌長髮，改以俐落齊肩短髮亮相，更換上簡潔黑色西裝，完全不見仙氣女星蹤影，新造型曝光頗受好評。

在 Instagram 查看這則貼文 金高銀김고은香港首站（@kimgoeun_hk）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 8 日 上午 7:02 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 金高銀김고은香港首站（@kimgoeun_hk）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 8 日 上午 7:12 張貼

金高銀卸下《The King：永遠的君主》中女警鄭太乙角色，回歸南韓服飾品牌拍攝形象照，伴隨劇終高人氣同樣掀起話題。鏡頭下，金高銀換上MindBridge黑色西裝裙，俐落剪裁迎合身型展開，微微深V領口露出纖瘦鎖骨，遊走於帥氣與性感之間；百褶裙襬下更藏了白皙長腿，最後以黑色高跟鞋收尾，即便全身黑依舊氣場十足。

在 Instagram 查看這則貼文 金高銀김고은香港首站（@kimgoeun_hk）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 8 日 上午 8:49 張貼

然而最大亮點莫過於金高銀的新髮型，一改常年來的招牌長髮，剪了相當率性的齊肩短髮，比起《The King：永遠的君主》中整整短了一大截，卻也更顯五官精緻，散發超乎以往的韻味。新造型曝光之後也引發網友熱議：「短髮太帥了吧」、「顏值高什麼髮型都能駕馭」、「要是短髮演鄭太乙感覺也不錯」。

►《The King》結局金高銀換CHANEL洋裝救收視 成全劇最美造型



►《The King》金高銀仙氣單眼皮眼妝教學！眼尾多一步驟，自然放大變有神

►過期的票券=廢紙？3步驟教你起死回生