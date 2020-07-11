fb ig video ETtoday search mobile

金高銀破天荒「剪短髮」仙氣驟減！黑西裝上身帥到認不出

>

▲金高銀 。（圖／翻攝自IG）

▲金高銀出演的 《The King：永遠的君主》剛剛落幕，就換上超俐落短髮。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

南韓女星金高銀出演的《The King：永遠的君主》剛剛落幕，近期她以服飾品牌代言人身份出鏡最新形象照，令粉絲驚艷的是，金高銀剪去一頭招牌長髮，改以俐落齊肩短髮亮相，更換上簡潔黑色西裝，完全不見仙氣女星蹤影，新造型曝光頗受好評。

金高銀卸下《The King：永遠的君主》中女警鄭太乙角色，回歸南韓服飾品牌拍攝形象照，伴隨劇終高人氣同樣掀起話題。鏡頭下，金高銀換上MindBridge黑色西裝裙，俐落剪裁迎合身型展開，微微深V領口露出纖瘦鎖骨，遊走於帥氣與性感之間；百褶裙襬下更藏了白皙長腿，最後以黑色高跟鞋收尾，即便全身黑依舊氣場十足。

然而最大亮點莫過於金高銀的新髮型，一改常年來的招牌長髮，剪了相當率性的齊肩短髮，比起《The King：永遠的君主》中整整短了一大截，卻也更顯五官精緻，散發超乎以往的韻味。新造型曝光之後也引發網友熱議：「短髮太帥了吧」、「顏值高什麼髮型都能駕馭」、「要是短髮演鄭太乙感覺也不錯」。

►《The King》結局金高銀換CHANEL洋裝救收視　成全劇最美造型

►《The King》金高銀仙氣單眼皮眼妝教學！眼尾多一步驟，自然放大變有神

►過期的票券=廢紙？3步驟教你起死回生

關鍵字：

金高銀, The King, 永遠的君主, 李敏鎬, 韓劇, 廣告, 女星, MindBridge
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

學她這樣吃！94歲英國女王「超長壽菜單」公開

學她這樣吃！94歲英國女王「超長壽菜單」公開

日本調查「男生喜歡收到的禮物」TOP5　蛋糕竟上榜、第一名男女通殺

日本調查「男生喜歡收到的禮物」TOP5　蛋糕竟上榜、第一名男女通殺

丸子頭是大忌！夏季「4種髮型」超危險，小心頭臭找上門

丸子頭是大忌！夏季「4種髮型」超危險，小心頭臭找上門

泫雅背小香流浪包跟男友出遊　隨便拍都像時尚大片 2020春夏「黑褐髮色」大勢回歸　Lisa埃及豔后頭、Jennie瀏海染引領潮流 BLACKPINK超狂背景遭起底！4位都是富家千金　大姊Jisoo還是皇族後裔　 村上隆攜手Hello Kitty甩破產危機？與LV熊貓齊賣萌　狂吸10萬粉絲 「氣炸鍋」原價破萬元下殺2890元再優惠！夏天進廚房不流汗　還能減油80% 香蕉＋牛奶簡單吃還助減肥　2時段喝最有感 史努比小文具一掃上班壞心情！與好朋友們變身立體公仔筆　全部只要銅板價

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面