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SK-II青春露6,250元➔3,788元　用「7水保養法」突破保養停滯期

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記者李薇／綜合報導

很多人都會遇到「保養停滯期」的狀況，就是再怎麼保養，好像養分都沒有辦法吸收，感覺肌膚也沒有辦法再變好，這時不妨可以試試看風靡韓妞的「7水保養法」，可以讓肌膚像是喝飽水一樣，重新變得澎潤飽滿。

▲Her和她 青春露。（圖／Her）

▲SK-II 青春露，230ml，原價6,250元，特價3,788元。點我購買。

所謂的「7水保養法」，就是使用化妝棉沾取化妝水，然後全臉輕拍，重複7次，等於至少上了7層的化妝水，透過輕拍的動作可以讓肌膚重新活化，吸進營養成分，而化妝水的精華也可以更加滲透進肌膚底層，重現年輕透亮。

最適合拿來「7水保養法」的商品，絕對是SK-II的青春露，「無可取代」、「無可取代+1，根本是我的臉部守護神」、「好用，皮膚變很細嫩」，翻開討論板，可以發現SK-II青春露幾乎都是一片好評，很多人都是衝著它的名氣試用，沒想到一用就成為主顧，甚至沒有它不行，才能維持良好細緻的膚況。

▲Her SKII 青春露。（圖／Pexels、Her）

▲使用化妝棉沾取化妝水，全臉輕拍，重複7次，達到保水效果。（圖／Pexels）

購物平台「Her和她」推出青春露限時超殺優惠，230ml原價6,250元，超級特價3,788元，等於下殺6折，買一瓶省一瓶，不只自己囤貨，也要揪婆婆媽媽、姊姊妹妹，一起養出青春嫩肌。

▼▼點圖超划算▼▼

▲Her青春露 。（圖／公關照）

▲SK-II 青春露，230ml，原價6,250元，特價3,788元。點我購買。

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關鍵字：

7水保養法, SK-II, 青春露, Her, Her和她
fashion.net

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