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獨立製錶品牌機芯工藝超美　數量少讓大戶甘願等

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▲▼ 獨立製錶 。（圖／公關照）

▲德國錶Moritz Grossmann錶背精緻的BENU Heritage系列Hamatic腕錶，1,450,000元。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

台灣鐘錶市場成熟，收藏家將目光轉移到小眾但手工精緻的獨立製錶品牌，讓SwissPrimeBrands瑞博品公司引進德國品牌Lang&Heyne、Moritz Grossmann與瑞士品牌Romain Gauthier，進軍亨得利三寶名錶旗艦店，以接單訂製方式開拓高端客層，雖然品牌年產量分別在50只至百只上下，但只要夠好夠精美，等上幾個月都願意。

▲▼ 獨立製錶品牌 。（圖／記者陳雅韻攝）▲▼ 獨立製錶品牌 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Lang & Heyne所有機芯均採用手工處理的鎏金機板，此為Georg腕錶，1,287,000元。
 

德國腕錶品牌透露著務實性格，打造日常可戴的款式，但細節的裝飾工藝樣樣講究，以Moritz Grossmann的BENU Heritage系列Hamatic腕錶為例，面盤上看似樸實無華，由招牌的自製紫棕色針坐鎮，翻到錶背卻令人驚嘆，德國銀夾板裝飾寬面橫向格拉蘇蒂菱紋、凸起黃金套筒、格羅斯曼微調針等特色盡收眼底；另一德國品牌Lang & Heyne則以古典美學著稱，所以機芯均採用鎏金機板，平衡擺輪夾板均經過手工雕花裝飾，還有讓人一眼認出便是渦形發條盒設計。

▲▼ 獨立製錶品牌 。（圖／記者陳雅韻攝）▲▼ 獨立製錶品牌 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Romain Gauthier限量1只的水平芝麻鍊Logical One腕錶，4,920,000元。

瑞士獨立製錶品牌Romain Gauthier則在機械結構獲得藏家青睞，首創的Logical One水芝麻鍊手動上鍊腕錶被視為代表作，關鍵在於渦形淪取代力錐而減低傳統芝麻鍊的厚度，且上下層結合的芝麻鍊結中間安裝人造紅寶石，以鍊條減低磨損，專利設計於2013年日內瓦高級鐘錶大賞中，榮獲最佳男士複雜功能腕錶肯定，成為藏家心中的夢幻逸品。

▲▼亨得利 。（圖／公關照）

▲獨立製錶品牌Lang&Heyne、Moritz Grossmann與Romain Gauthier進駐亨得利三寶名錶旗艦店。

關鍵字：

Lang&Heyne, Moritz Grossmann, Romain Gauthier
fashion.net

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