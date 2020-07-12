不能出國就衝蘭嶼！特搜10家特色餐廳　飛魚、芋頭料理吃到飽

暑假就是要去蘭嶼啦！浮潛、跳水、環島、秘境，樣樣需要體力，請先吃飽再出發，累了就再來吃冰喝咖啡。

阿力給早餐店

一人限購一顆！這顆飛魚飯糰有著微微甜的魚鬆味和飛魚的燻香味，裡面的飛魚肉也不少，搭配濃濃的豆漿，滿足！

▲（圖／美食客白豬小吃貨提供）

美亞美早餐

這裡的招牌是「法式培根捲」，將厚片吐司外層捲上培根後再沾上蛋液下去煎，口味上有鹹也有甜，甜的是會淋上煉乳跟撒一些白芝麻，鹹鹹甜甜的卻意外搭配！

▲（圖／美食客Amy Tsai提供）

東清三十三號

每桌都有一份脆皮蛋餅！煎到酥脆卻不油膩，配上各種配料，選擇不多卻是平凡美味，而且還有饅頭跟包子可以外帶，不怕玩到一半肚子餓了！

▲（圖／美食客郭旻宣提供）

蘭嶼旅人·ROVER

白天提供早午餐、晚上變身為酒吧，餐點口味不錯、份量也很足夠，在這裡吃著美食、吹著舒服微風配上無敵海景，實在是悠閒放鬆啊！

▲（圖／美食客小風提供）

漂流木 蘭嶼漁人部落

融合在地特色的創意餐點，充滿海島風情。來這一定要點上奶油飛魚卵飯，魚卵放滿滿、奶香濃郁，另外還有中間夾了地瓜和芋頭塊的地獄鬆餅！

▲（圖／美食客Eight提供）

無餓不坐

這裡最有名的就是蘭嶼風味餐，有飛魚干、羊肉、山豬肉三種選擇，附上沙拉、芋頭或地瓜、水木耳、八腳魚、白飯、湯、飲料、甜點，每一樣料理都很有特色！

▲（圖／美食客劉慈慈提供）

雯雯芋頭冰

天氣熱到不行就來吃冰！雯雯芋頭冰以手工芋頭冰淇淋聞名，超人氣必點「雯雯特調」：芋頭冰淇淋＋綠豆沙冰沙，甜度適中、非常消暑！

▲（圖／美食客KaoShin提供）

島民冰狗店

哈士奇陪你吃冰！這碗焦糖煉乳刨冰點餐率超高！濃郁的牛奶糖醬淋在刨冰上，甜而不膩；另外將蘭嶼特產芋頭加上牛奶、鮮奶油、蛋黃，成了一球球手工冰淇淋，也值得一吃！

▲（圖／美食客蕭想想提供）

得瓦拉 TERWARA

運用當地食材推出不一樣的可能！飛魚切成一片一片後放進鹹派中，變成了另一種特色吃法；而將當地特產搜栗芋頭融入鹹派中，鬆軟綿密又吃得到顆粒感！

▲（圖／美食客Sophie Li提供）

角落咖啡

被稱之為蘭嶼咖啡最好喝、甜點最好吃咖啡廳！超級隱密，先迷路才找得到！沒有訊號、沒有wifi，像是在家一樣舒適放鬆，單純的享受時光。

▲（圖／美食客詹翊伶提供）

圖、文／MENU美食誌

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