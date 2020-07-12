「神級卸妝膏」送爆水面膜！1630元➔980元　懶女孩超愛，還能養出小V臉

▲東森自然美超效保濕按摩卸妝膏開箱。（影／記者李薇攝）

記者李薇／綜合報導

累了一天，回家只想趟在沙發上，還要卸妝實在累人，而且步驟繁複，卸眼唇的一瓶、卸全臉的一瓶，最後還要洗臉，光想一遍已經睏了，卸妝膏的出現絕對是救星，東森自然美推出的「超效保濕按摩卸妝膏」，一罐就可以把全臉清得乾乾淨淨，同時還可以按摩、保養，卸完妝相當清爽，感覺煥然一新。

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東森自然美「超效保濕按摩卸妝膏」有著雪酪般質地，就算手濕濕也可以輕鬆取用，不用擔心乳化問題，也不需使用卸妝棉，連環保都兼顧，直接上臉卸除彩妝，方便又省事，甚至在卸妝時還可以加強V字按摩瘦臉。

裡面添加椰子油、植物性角鯊烯、薰衣草精油等成分，清潔完肌膚同時又有保濕潤澤感，等於一併把保養做了，淡淡的植萃香氣，讓卸妝也成為一種享受，能夠徹底放鬆身心。

▲清爽的膏狀設計。（圖／記者李薇攝）



再加上超效保濕按摩卸妝膏使用特殊的BCME雙向微乳技術，在卸除彩妝的過程，會從雪酪質地變成乳液質感，接著用水沖洗全臉之後，將乳化的殘妝輕輕鬆鬆洗乾淨，不用擔心乳化不完全的問題，導致臉部長痘痘，等於卸妝、洗臉一次完成，超級適合懶女孩。

▲用勺子輕輕挖起使用。（圖／記者李薇攝）



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超效保濕爆水氣墊面膜添加聚麩胺酸r-PGA，比傳統玻尿酸多了10倍保水力，能提高肌膚天然保濕因子，讓臉蛋從內而外水嫩。立體蜂巢面膜布含植物纖維硅藻泥，為海洋純淨礦物，讓服貼性更好、傳導性加乘，自然更容易吸收。

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