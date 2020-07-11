夏天來趟農場避暑之旅！天空步道、小花園彷彿置身瑞士

2020 年因為新冠肺炎影響，使國外旅遊受到重擊，隨著台灣的疫情逐漸趨緩，國內興起了一陣「報復性旅遊」，配合暑假和連續假期的到來，各大景點紛紛出現人潮，似乎正是在舒緩我們那顆被悶壞的心。

炎炎夏日，當然要往山裡跑，享受高海拔所帶來的沁涼溫度。這回，編輯將要分享南投熱門的景點清境農場，告訴大家如何玩出輕鬆愜意的小旅行！

早晨擁抱清新空氣，漫步天空步道





▲小瑞士花園規劃得井然有序，怎麼拍都跟明信片一樣美。（圖／Flora Lin提供）

如果前一晚先入住清境，建議可以選擇國民賓館和小瑞士花園周圍的民宿，除了附近有便利商店、餐廳外，也離天空步道的入口處不遠，步行約 10 分鐘內即可抵達。

▲從清境農場俯瞰而下，即可閱見天空步道的延伸。（圖／Flora Lin提供）

清境天空步道開放時間為 08:00～17:00，走到清境農場約 30 分鐘，可於入口的售票處購買清境農場的套票，若沒有要入園亦可單獨購買步道門票即可。由於正值盛夏，走步道最好的時間點便為早晨之時，建議一大早出發，不僅可以避開人潮，把眼前的美景盡收眼底，還能享受超級新鮮的空氣和宛如瑞士壯麗山丘般的景致，絕對讓你手機無法離手，只想趕快拍下眼前這份難以言喻的美！

午後來份甜蜜下午茶，犒賞疲憊的心

即便是山區，對於夏天毒辣的陽光仍然不容小覷！為了避開紫外線的「襲擊」，最好還是盡量在室內活動，另一方面也能預防中暑、曬傷的威脅。

▲妮娜巧克力工坊的雙人下午茶種類豐富，能大大滿足女孩的甜點胃。（圖／Flora Lin提供）

這裡，編輯特別推薦有得過世界巧克力大賽 ICA 全球總決賽金牌獎的「妮娜巧克力工坊」！招牌得雙人下午茶是兩層「皇家式」擺盤，包含鬆餅、巧克力薄片、果乾巧克力以及外表如藝術品般的手工巧克力，配合以巧克力為基底的飲料，每一口都是滿足又療癒的幸福感。

「妮娜巧克力工坊」位於清境有兩間門市，其一是位於小瑞士花園門口，店內即可欣賞園區愜意的景致；其二則是與富有歐式建築風采的佛羅倫斯度假山莊結合為複合門市的創始店，周圍景色優美，非常適合待一整個下午，好好放鬆一下。

日落體驗絕美佳景，記錄瞬間的美麗





▲一會兒被雲層包圍、一會兒展露頭角，這就是山林的魅力之處。（圖／Flora Lin提供）

山的變化是極致無窮的，如同少女的心情一樣，說變就變。而我們，只能待下天空底下，靜靜地觀察瞬間的轉變，以及大自然的力量。

夏季日落比較晚，若當天為好天氣，傍晚的夕照就是不容錯過的佳景！看著嫣紅色的天空與飄移不定的白雲，與後方綿延的山巒相呼應，交織出一首首柔和的協奏曲。只見身旁的遊客不斷拿起手機拍照留念，似乎都很擔心無法記錄這份「稍縱即逝」的好風光呢！

夜晚散步觀水舞，欣賞群星環繞的震撼

▲繽紛的水舞，也是清境旅遊的一大看點。（圖／Flora Lin提供）

晚餐後，可以到小瑞士花園散散步，順勢觀賞五光十射的動感水舞，每 30 分鐘會上演一次，遇假日還會另外加演兩場，記得算好時間才不會撲空。

也許是在高山上，更靠近天空了點，也少了不必要的光害，夜晚的滿天星斗亦是另一份特別的驚喜！在都市待習慣的我們，有多久沒有抬頭看星星，又有多久沒有感受大自然所帶來的舒適感？在星星下想像著人類的渺小、讚嘆自然界的美，心頭是既踏實又震撼的。

清境農場不是只能看綿羊，只要多花點心思、再走深入一點，便能得到更多不一樣的自然寶藏！在這個無法到國外旅遊的時刻、這個每天被豔陽熱暈的日子裡，是不是該走一趟山林，享受被群山環繞的舒暢呢？

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